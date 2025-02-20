Українець розробив застосунок Video-Shazam, що розпізнає фільми за відеоуривками

Український розробник Богдан Онуфрійчук створив Video-Shazam — застосунок, який миттєво визначає назву фільму за коротким відеофрагментом.

Про це пише dev.ua.

Як працює Video-Shazam

Завантажте кліп – виберіть чи запишіть уривок фільму на смартфоні.

За мить штучний інтелект проаналізує відео і знайде відповідний фільм.

Застосунок показує назву, рік випуску, акторський склад, режисера та навіть посилання на трейлер або стрімінгові сервіси.

Video-Shazam використовує Machine Learning та обробляє фільми з бази даних світового кінематографа. Дизайн застосунка інтуїтивно зрозумілий, тож ним зручно користуватися навіть людям без технічних навичок.

Розробник обіцяє, що в наступних оновленнях з’являться удосконалені алгоритми, доповнена реальність та інтеграція з глобальними кіноархівами.

Завантажити застосунок можна за посиланням .