Українець розробив застосунок Video-Shazam, що розпізнає фільми за відеоуривками

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Ірина Маймур
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Український розробник Богдан Онуфрійчук створив Video-Shazam — застосунок, який миттєво визначає назву фільму за коротким відеофрагментом.

Про це пише dev.ua.

Як працює Video-Shazam

  • Завантажте кліп – виберіть чи запишіть уривок фільму на смартфоні.
  • За мить штучний інтелект проаналізує відео і знайде відповідний фільм.
  • Застосунок показує назву, рік випуску, акторський склад, режисера та навіть посилання на трейлер або стрімінгові сервіси.

Video-Shazam використовує Machine Learning та обробляє фільми з бази даних світового кінематографа. Дизайн застосунка інтуїтивно зрозумілий, тож ним зручно користуватися навіть людям без технічних навичок.

Розробник обіцяє, що в наступних оновленнях з’являться удосконалені алгоритми, доповнена реальність та інтеграція з глобальними кіноархівами.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

Фото: Luke Porter/Unsplas

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Опубліковано: 20 лютого 2025
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