У Києві друкують на 3D-принтері титанові імпланти для постраждалих на війні

Київська компанія 3D Metal Tech виготовляє титанові імпланти на 3D-принтері для людей з важкими травмами кісток, пише dev.uа.

Найчастіше це військові, які отримали поранення на фронті. Також компанія працює з цивільними пацієнтами та навіть допомагає тваринам.

Для кожного випадку інженери 3D Metal Tech створюють унікальну модель на основі КТ-знімків. Серед імплантів — краніопластини, чашки кульшових суглобів, стоматологічні деталі та пластини для черепа.

У роботі використовують спеціалізований принтер вартістю $750 000 — один з небагатьох в Україні, здатний друкувати великі титанові деталі до 30×30 см.

Імплант спочатку проєктують і погоджують з лікарем, потім друкують пластикову модель для перевірки, після цього — фінальний виріб з титану.

Імпланти для військових команда виготовляє безкоштовно. Кошти компенсують благодійні фонди. Для цивільних вартість, наприклад, краніопластини — близько 1000–2000 євро.

З початку повномасштабної війни команда надрукувала понад 2000 індивідуальних імплантів.

Фото dev.uа