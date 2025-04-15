Вперше одразу п'ять фото українських полярників перемогли у конкурсі від Вікіпедії

Вперше за всю історію проєкту одразу п’ять антарктичних фото українських полярників та полярниці перемогли в Конкурсі наукових зображень 2024 для Вікіпедії.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Першу сходинку в категорії "Люди в науці" посіли одночасно два знімки геофізика 29-ї УАЕ Олександра Богомаза. На них — біолог цієї ж експедиції Сергій Єрмоленко відбирає проби води з прісних озер на островах неподалік "Вернадського".

Інша світлина Олександра отримала п'яте місце в категорії "Живі організми". На цьому фото вчений зафіксував момент дефекації субантарктичного пінгвіна. Гуано цих пінгвінів має суттєвий вплив на наземні екосистеми Антарктики: воно може як сприяти росту місцевої флори, так і пригнічувати його.

У цій же категорії четверта сходинка дісталася роботі полярного біолога Андрія Утєвського. На ній зображена антарктична морська зірка Лабідіастер кільчастий — активний хижак, що полює на всіх доступних бентосних безхребетних і навіть на своїх родичів. Знімок зроблений в акваторії станції "Академік Вернадський" на глибині близько 40 метрів.

Ще одне антарктичне фото опинилося на другому місці "Загальної категорії". Це — веселка, яка з’явилася на тлі снігопаду в Антарктиці, авторства геофізикині 29-ї УАЕ Анни Соіної. Вченій вдалося зафіксувати унікальне явище, коли у повітрі одночасно присутні краплі рідкої води для утворення веселки та кристалики льоду, що формують сніг.

Раніше в цьому конкурсі вже перемагали фото полярників Євгена Прокопчука, Юрія Шепети та полярниці Вікторії Іванець.

Міжнародний Конкурс наукових зображень проходить в Україні щороку. Його мета — популяризувати науку та зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії.

Фото: Анна Соіна, Андрій Утєвський, Олександр Богомаз