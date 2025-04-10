Світлина червоного корпусу КНУ ім. Шевченка посіла друге місце на конкурсі від Вікіпедії

Світлина з видом на Київський національний університет імені Тараса Шевченка посіла друге місце на найбільшому у світі міжнародному фотоконкурсі пам’яток культурної спадщини “Вікі любить пам'ятки” 2024 року.

Фото зроблене 12 січня 2022 року, а його автором є Олександр Рижков.

"Відкритий план фотографії робить її дуже вражаючою, рівень різкості, симетрія та робота з кольором, що ідеально підкреслює червону будівлю посеред порожнього та засніженого міста", — прокоментувало журі міжнародного етапу.

Світлина також перемогла в українському етапі, повний список переможців української частини стане відомим у квітні-травні. Ця робота стала переможцем у номінації "Найкраще фото Києва 2024 року" в українській частині конкурсу, і це вперше фото КНУ перемогло у Києві.

Протягом конкурсного періоду, який тривав із вересня по жовтень 2024 року, понад 4500 учасників завантажили близько 240 тисяч світлин пам’яток із 56 країн. Ці роботи завантажені під вільною ліцензією на Вікісховище і їх можна використовувати для ілюстрування статей у Вікіпедії.

Серед інших пам’яток у попередні роки конкурсу українське журі відзначало: музей просто неба в Пирогові, Трапезний собор Антонія і Феодосія Печерських, будинок із химерами, Андріївська церква, костел Святого Миколая, ансамбль забудови Замкової гори та Андріївського узвозу та пам’ятник Володимиру Великому.

До цього Україна вже потрапляла до топ-3 міжнародного конкурсу: у 2014 році світлина Костянтина Брижниченка із зображенням Святогірського монастиря у Донецькій області посіла 1-ше місце; у 2021 році панорама блакитної кімнати у палаці Самчики Хмельницької області, авторства Сергія Зиська посіла 3-тє місце.

Автори світлин, що посіли 1—10 місця, отримають призи міжнародного конкурсу та дипломи, з 11 по 15 місця отримають дипломи, а місця із 16 по 25 — почесну згадку від міжнародного журі як визнання високого місця цих робіт.

"Вікі любить пам’ятки" (Wiki Loves Monuments) — це найбільший у світі міжнародний фотоконкурс нерухомих пам’яток, у якому Україна бере участь з 2012 року.

Фото: Олександр Рижков