Білл Гейтс віддасть 99% своїх статків на благодійність

Американський бізнесмен, філантроп і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс у найближчі 20 років обіцяє витратити 99% своїх статків на благодійність.

Про це він розповів на своєму сайті.

За словами бізнесмена, за 25 років його фонд виділив понад $100 мільярдів на проєкти в галузі охорони здоров'я та розвитку. Наразі він планує подвоїти ці витрати упродовж наступних двох десятиліть.

Гейтс також згадав есей фінансового магната Ендрю Карнегі "Євангеліє багатства" 1889 року, де той стверджує, що заможні люди зобов'язані повертати свої статки суспільству.

"Людина, що помирає багатою, помирає у ганьбі", – вважає Гейтс.

Спочатку він і його колишня дружина Мелінда планували, що фонд працюватиме протягом кількох десятиліть після їхньої смерті. Проте Гейтс заявив, що через 20 років з'являться інші заможні люди, які краще впораються з майбутніми викликами.

Навіть після передачі 99% своїх статків Гейтс може залишитися мільярдером. За даними Bloomberg, засновник Microsoft є наразі п'ятою найбагатшою людиною у світі.

Фото: Reuters