Українські стрічки здобули нагороди на ринку анімаційних фільмів в Ансі

Два українські анімаційні проєкти отримали відзнаки на Mifa Market — ринку анімаційного контенту, що проходить у межах Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів в Ансі (Festival International du Film d'Animation d'Annecy).

Стрічка “Катерина” (Kateryna) режисерки Марі Янко отримала нагороду від ARTE France. Це документальна анімація про те, як війну в Україні зображають у соцмережах — очима вебкам-моделі, яка стає солдаткою.

“Червона зона” (Red Zone) Ірини Цілик — ще один документальний анімаційний проєкт — отримав нагороду Ciclic. Фільм розповідає про типовий день у Києві під час повномасштабної війни. Проєкт отримає 25 тисяч євро на розробку та двомісячну резиденцію у Франції.

“Приємно було дізнатися, що приз, який ми вчора отримали в Ансі, не був запланований. Фонд мав лише два призи для інших категорій. Але коли вони подивилися наш пітч, то вирішили додати ще один”, — написала Ірина Цілик у соцмережах.

Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів у Ансі — один із найбільш відомих та престижних анімаційних форумів світу, заснований у 1960 році.

Ринок анімаційних фільмів Mifa Market є найбільшим у Європі анімаційним майданчиком та представлений як великими компаніями (Disney, Pixar), так і багатьма анімаційними студіями світу. Він працює в межах фестивалю вже понад 30 років.

Зображення: Марі Янко