Проєкт “Мед мінних полів” здобув перше в історії України золото на "Каннських левах"

Другий сезон кампанії “Мед мінних полів”, що привертає увагу до проблеми замінування України, здобув золото на рекламному фестивалі Cannes Lions 2025. Це перший золотий “лев” в історії України.

Проєкт відзначили в категорії “Гідна праця та економічне зростання” (Sustainable Development Goals: Decent Work And Economic Growth).

Окрім золота, “Мед мінних полів” здобув бронзу в категорії “Корпоративна мета й соціальна відповідальність” та вийшов у шортлист категорії Titanium.

Ідею проєкту реалізували креативна агенція Saatchi & Saatchi Ukraine у партнерстві з МЗС України, агрохолдингом Kernel і школою дронів Dronarium Ukraine.

Мinefield Honey: Harvesting Hope — це другий етап кампанії Minefield Honey (“Мед мінних полів”). Його мета — розповісти світові про масштаб замінування сільськогосподарських земель України й залучити допомогу до розмінування.

У межах проєкту дрони засівали заміновані поля медоносами — квітами, з яких бджоли збирають нектар. Бджоли збирали нектар, з якого виготовляли Мед мінних полів. Задля безпеки бджолярів створили спеціальні вулики й розташували їх на розмінованій території.

Першу партію меду дарували дипломатам і впливовим особам по всьому світу. На другому етапі до проєкту долучились українські й закордонні партнери, які допомагають розповсюджувати мед у різних країнах та створюють власні лімітовані серії продуктів із його додаванням.

На пакуваннях меду автори проєкту розповідають історію виготовлення продукту. На етикетці також розмістили QR-код із посиланням на збір для підтримки розмінування України.

Увесь прибуток від продажів спрямовують на обладнання для саперів, підтримку фермерів, які втратили доступ до полів, та інформаційні кампанії для міжнародної аудиторії.

Cannes Lions International Festival of Creativity — це щорічна подія у французьких Каннах, яка об’єднує кращих маркетологів, рекламників і креаторів з усього світу. Вони змагаються за найінноваційніші та найвпливовіші ідеї у своїй галузі.