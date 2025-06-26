Книга загиблої Вікторії Амеліної здобула премію Джорджа Орвелла

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Ірина Маймур
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Книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної Looking at Women, Looking at War (“Дивлячись на жінок, які дивляться на війну”) здобула премію Джорджа Орвелла в категорії Political Writing (“Політичний нонфікшн”).

Про це організатори премії повідомили у соцмережах.

“Незабутня картина людських наслідків війни”, — зазначив голова журі Кім Даррок.

Видання вийшло у 2025 році в британському видавництві William Collins. Передмову до книги написала канадська письменниця Маргарет Етвуд.

“Дивлячись на жінок, які дивляться на війну” — незавершена робота Вікторії Амеліної, що поєднує щоденникові записи, інтервʼю, репортажі з місць воєнних злочинів і поезію.

Серед героїнь книги — правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, військова журналістка Євгенія Подобна, дослідниця воєнних злочинів під псевдонімом Казанова, бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк, яка під час окупації записувала свідчення про російський терор.

Вікторія Амеліна — українська письменниця, громадська діячка зі Львова, членкиня Українського ПЕН. У червні 2023 року вона перебувала в Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. 27 червня під час ракетного обстрілу міста Вікторія зазнала тяжких поранень. Її не стало 1 липня в лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Премію Орвелла вручають за тексти, які, за словами самого письменника, перетворюють політику на мистецтво.

Раніше ми писали, що книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної увійшла до списку найзахопливіших видань ВВС.

Фото: Тетяна Тере

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Опубліковано: 26 червня 2025
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