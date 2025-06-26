Книга загиблої Вікторії Амеліної здобула премію Джорджа Орвелла

Книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної Looking at Women, Looking at War (“Дивлячись на жінок, які дивляться на війну”) здобула премію Джорджа Орвелла в категорії Political Writing (“Політичний нонфікшн”).

Про це організатори премії повідомили у соцмережах.

Victoria Amelina, killed by a Russian bomb in Ukraine on 1 July 2023, has posthumously won the 2025 Orwell Prize for Political Writing for Looking at Women, Looking at War.



"An unforgettable picture of the human consequences of war." Kim Darroch, Chair of Judges@WmCollinsBooks pic.twitter.com/nVnCnXCjVz — The Orwell Prize (@TheOrwellPrize) June 25, 2025

“Незабутня картина людських наслідків війни”, — зазначив голова журі Кім Даррок.

Видання вийшло у 2025 році в британському видавництві William Collins. Передмову до книги написала канадська письменниця Маргарет Етвуд.

“Дивлячись на жінок, які дивляться на війну” — незавершена робота Вікторії Амеліної, що поєднує щоденникові записи, інтервʼю, репортажі з місць воєнних злочинів і поезію.

Серед героїнь книги — правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, військова журналістка Євгенія Подобна, дослідниця воєнних злочинів під псевдонімом Казанова, бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк, яка під час окупації записувала свідчення про російський терор.

Вікторія Амеліна — українська письменниця, громадська діячка зі Львова, членкиня Українського ПЕН. У червні 2023 року вона перебувала в Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. 27 червня під час ракетного обстрілу міста Вікторія зазнала тяжких поранень. Її не стало 1 липня в лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Премію Орвелла вручають за тексти, які, за словами самого письменника, перетворюють політику на мистецтво.

Раніше ми писали, що книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної увійшла до списку найзахопливіших видань ВВС.