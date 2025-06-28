Дизайнер створив сумки зі вбудованим діджейським пультом

Американський дизайнер і художник Нік Бентел презентував дві акрилові сумки, що поєднують функції динаміка й мікшера.

Разом вони працюють як портативна DJ-система, з якою можна виступати будь-де, пише Dezeen.

Під час створення сумок дизайнер надихався вуличною музичною культурою Нью-Йорка, зокрема музикантами на платформах метро.

Сумки можна носити через плече. Вони виготовлені з прозорого або чорного акрилу й мають форму попередньої моделі дизайнера — Tati. Ручка утворює ідеальне коло — посилання на крапку в літері “i” в імені Nik.

Всередині достатньо місця для особистих речей, а начинка — максимально компактна.

"Виклик полягав у тому, щоб умістити високоякісну апаратуру в максимально компактний простір. Адже це все-таки сумка. Треба залишити місце для її основної функції", — пояснює Бентел.

Сумка-мікшер оснащена чотириканальним мікшером із підтримкою стерео та моно, чотирма входами, ручками керування збоку й LED-індикаторами рівня звуку.

Сумка-динамік забезпечує гучність понад 70 дБ, працює через Bluetooth і передає звук на відстань до 30 метрів. Усередині — п’ятиватний динамік.

До цього дизайнер створював і інші гібридні аксесуари, зокрема сумку на коліщатках із дистанційним керуванням.

Фото: Nik Bentel Studio