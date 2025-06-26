Дені Вільньов зніме наступний фільм про Джеймса Бонда

Канадський режисер Дені Вільньов (“Той, хто біжить по лезу 2049”, “Дюна”) очолить зйомки наступного фільму про секретного агента Джеймса Бонда.

Про це пише The Guardian.

Дені Вільньов

Коментуючи своє призначення, Вільньов зізнався, що з дитинства є фанатом франшизи. “Я хочу вшанувати традицію та відкрити шлях для багатьох нових місій, — каже режисер. — Це величезна відповідальність, але й велика честь”.

Наразі немає інформації про дату виходу нового фільму та про те, хто зіграє Джеймса Бонда після Деніела Крейга. Серед фаворитів на роль називають Аарона Тейлора-Джонсона, Тео Джеймса та Джеймса Нортона. Хто б це не був, він має підписати контракт на зйомки у франшизі впродовж 10 років.

Поки Вільньов готується до зйомок третього частини “Дюни”, вихід якої запланований на 2026 рік. Крім того, він планує режисерувати історичну драму про Клеопатру, а також екранізувати дві науково-фантастичні книги.

Призначення Вільньова свідчить про значні зміни у франшизі. Amazon MGM Studios тепер повністю контролює Бондіану, викупивши її за близько $1 млрд.

Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore