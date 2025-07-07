Black Sabbath дали останній концерт — Оззі Осборн співав сидячи на троні

Англійський музикант Оззі Осборн і його гурт Black Sabbath 5 липня відіграли останній концерт на стадіоні “Вілла Парк” у Бірмінгемі.

Послухати рок-легенд зібралися 40 тисяч шанувальників, пише BBC.

76-річний Осборн, який страждає на хворобу Паркінсона, співав сидячи на чорному троні. Після виконання п'яти пісень зі своєї сольної кар'єри, до нього приєдналися його колеги по Black Sabbath, зігравши ще чотири композиції. Завершився вечір хітом Paranoid 1970 року.

Концерт став першим за 20 років, коли на сцені був повний оригінальний склад Black Sabbath: гітарист Тоні Айоммі, басист і автор текстів Гізер Батлер, барабанщик Білл Ворд і вокаліст Оззі Осборн.

Серед інших рок-легенд, що виступали цього вечора, були Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Ронні Вуд із The Rolling Stones та Стівен Тайлер із Aerosmith.

Подія мала благодійний характер, усі прибутки спрямують на доброчинність.