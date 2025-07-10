"Азов" і RIOTDIVISION випустили спільний фільм — це омаж на стрічку Бергмана

12-та бригада спецпризначення “Азов” разом із українським брендом RIOTDIVISION створили короткометражний фільм Polemos.

Стрічка є омажем на чорно-білий фільм “Сьома печатка” 1957 року шведського режисера Інгмара Бергмана. Це художнє осмислення досвіду війни, де головний мотив – постійна присутність смерті в житті військового. Сюжет обігрує шахову партію між воїнами й одним і тим самим супротивником – своєю смертю.

Невипадковою є й сама назва фільму. Polemos — це втілення боротьби, протистояння, війни у давньогрецькій міфології, яка, за Гераклітом, “одних творить рабами, а інших — вільними”.

Ідею та сценарій написали Юлія Хорос і Валентин Дзюбенко з “Азову”. У фільмі знялися військові Дмитро “Жах” Кіров, Ілля “Кроулі” Колесніков, Валерій “Шаман” Семенюк, Сергій “Геймер” Олійник, Руслан “Шторм" Єрємєєв, а також актор Слава Ніконоров.

Режисером виступив Євгеній Брукс, оператором — військовослужбовець "Азову" Руслан Богдан. Продакшн забезпечила студія Neutrino. Продюсували стрічку RIOTDIVISION і його керівники.

Авторами саундтреку стали співачка, фольклористка та художниця з костюмів Марія Квітка, електронна продюсерка Nastya Vogan та віолончеліст Артем Замков. Звуковий дизайн фільму — Андрій Нідзельський.

Стрічка була відібрана до програм 18 міжнародних фестивалів, зокрема в Україні, Швеції, США, Франції, Бразилії, Індії та ПАР, і здобула низку відзнак.

Фільм присвятили полеглим бійцям “Азову” та всім воїнам, які віддали життя в бою за незалежність України.

Фото: скриншот із фільму