Чотири українські ілюстраторки — у шортлисті премії World Illustration Awards 2025

Українські мисткині Женя Полосіна, Юлія Ґвілім, Вікторія Кієнко та Марія Тіхонова увійшли до короткого списку міжнародної премії World Illustration Awards 2025. Загалом до шортлиста потрапили 200 проєктів, відібраних журі з усього світу. Переможців оголосять 16 вересня.

Женя Полосіна увійшла до списку з обкладинкою до збірки оповідань "Країна сліпих" Герберта Веллса від видавництва "Ще одну сторінку".

Юлія Ґвілім проілюструвала і написала книжку "Кряк!" про тигреня, що вчиться бути собою. Вона вийде друком у “Видавництві Старого Лева” цього року.

Вікторія Кієнко створила альтернативну обкладинку до "Гаррі Поттера і філософського каменя" Джоан Ролінґ.

Марія Тіхонова представила власну книгу "Історія кролика" — про тварину, що стає свідком подій війни, розказану через візуальні образи. Ілюстраторка мріє її видати.

Премію World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Вона проводить конкурс із 1976 року і нагороджує митців, які працюють з ілюстраціями та дизайном книжок.

Українських авторів уже не вперше відзначають у шортлистах премії. У 2024 році Сергій Майдуков здобув відзнаку Highly Commended Book Cover за обкладинку до книжки “Російський колоніалізм” Максима Еріставі.