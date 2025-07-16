Чотири українські ілюстраторки — у шортлисті премії World Illustration Awards 2025

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Артем Черничко
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Українські мисткині Женя Полосіна, Юлія Ґвілім, Вікторія Кієнко та Марія Тіхонова увійшли до короткого списку міжнародної премії World Illustration Awards 2025. Загалом до шортлиста потрапили 200 проєктів, відібраних журі з усього світу. Переможців оголосять 16 вересня.

Женя Полосіна увійшла до списку з обкладинкою до збірки оповідань "Країна сліпих" Герберта Веллса від видавництва "Ще одну сторінку".

Юлія Ґвілім проілюструвала і написала книжку "Кряк!" про тигреня, що вчиться бути собою. Вона вийде друком у “Видавництві Старого Лева” цього року.

Вікторія Кієнко створила альтернативну обкладинку до "Гаррі Поттера і філософського каменя" Джоан Ролінґ.

Марія Тіхонова представила власну книгу "Історія кролика" — про тварину, що стає свідком подій війни, розказану через візуальні образи. Ілюстраторка мріє її видати.

Премію World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Вона проводить конкурс із 1976 року і нагороджує митців, які працюють з ілюстраціями та дизайном книжок.

Українських авторів уже не вперше відзначають у шортлистах премії. У 2024 році Сергій Майдуков здобув відзнаку Highly Commended Book Cover за обкладинку до книжки “Російський колоніалізм” Максима Еріставі.

Зображення: Юлія Ґвілім, World Illustration Awards

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Опубліковано: 16 липня 2025
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