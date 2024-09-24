Український художник Сергій Майдуков переміг на міжнародному конкурсі World Illustration Awards 2024.

Митець здобув відзнаку Highly Commended Book Cover за обкладинку до книжки “Російський колоніалізм” українського журналіста Максима Еріставі.

“Цей дивовижний дизайн обкладинки передає історію журналіста Максима Еріставі, що описує спадщину російського колоніалізму. Завдяки експресивним лінійним малюнкам олійними олівцями на білому тлі обкладинка виглядає динамічно і сміливо”, — зазначають організатори премії.

“Сміливий і стриманий підхід із неперевершеною якістю малюнка, зробленого крейдою. Виділяється як сучасна книжка, якій є що сказати”, — сказала одна із членкинь журі, керівниця дитячого видавництва у Thames & Hudson Анна Рідлі.

World Illustration Awards — це щорічний міжнародний конкурс, що проводить Асоціація ілюстраторів (AOI), метою якого є відзначення найкращих ілюстрацій з усього світу.

Раніше ми писали, що художник Сергій Майдуков створив обкладинку для The Guardian Weekly до другої річниці російського вторгнення.

Також він розповідав, за що особливо любить Кловську в Києві.

Фото: World Illustration Awards 2024