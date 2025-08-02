Український серіал “Потяг” — серед номінантів кінофестивалю в Південній Кореї

Український серіал “Потяг” став фіналістом International Streaming Festival у Пусані (Південна Корея). Його режисера Володимира Янощука номінували за найкращу режисерську роботу.

Про це повідомила пресслужба телеканалу “Дім”.

Фестиваль проходитиме з 22 до 25 серпня. Усього журі відібрало 145 серіалів із різних країн. “Потяг” — серед фіналістів. У номінації Янощук змагається з режисерами з Південної Кореї, Китаю та Таїланду.

“Для мене ця номінація — це підтвердження того, що історії, які ми прожили, важливі не лише для нас. Вони резонують з людьми в усьому світі. Я дуже сподіваюся, що “Потяг” стане ще одним голосом України, який почують”, — прокоментував режисер.

Чотирисерійний серіал “Потяг” розповідає про бригаду евакуаційного потяга “Укрзалізниці”, яка вивозила українців у перші дні повномасштабного вторгнення.

Головні ролі виконали Анастасія Іванюк, Євгеній Лісничий, Дар’я Легейда, Роман Соболевський, Ольга Атанасова-Лук’яненко, Наталія Циганенко, Наталія Корецька, Олександр Мельник, Григорій Боковенко, Надія Хільська.

Серіал вже здобув перемогу на фестивалі Italian Global Series Festival як найкращий мінісеріал та отримав премію Гільдії сценаристів України.

International Streaming Festival у 2025 році проведуть вперше. Раніше нагороди для стримінгових платформ вручали у межах Міжнародного кінофестивалю в Пусані.

Фото: кадр із серіалу