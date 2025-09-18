Шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру після його слів про вбивство Чарлі Кірка

17 вересня телемережа ABC, що належить Walt Disney Company, призупинила трансляцію вечірнього шоу “Джиммі Кіммел наживо!” (Jimmy Kimmel Live!) на невизначений термін.

Причиною стали слова ведучого про загибель консервативного активіста Чарлі Кірка, повідомляє Bloomberg.

Призупинення стартувало з випуску в середу. Замість шоу в ефірі запустили повтор програми Celebrity Family Feud.

Скандал спалахнув після монологу 15 вересня, в якому Кіммел звинуватив республіканців у використанні смерті активіста для атак на своїх опонентів. У Walt Disney Company заявили, що висловлювання ведучого були “образливими й нетактовними”.

“Банда MAGA відчайдушно намагалася представити цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, будь-ким, тільки не одним з них, і робила все можливе, щоб заробити на цьому політичні очки”, — заявив Кіммел.

Його коментарі викликали хвилю критики серед консервативних коментаторів та осуд членів адміністрації Дональда Трампа. Голова Федеральної комісії зі зв’язку США Брендан Карр заявив, що проти ABC та Walt Disney Company можуть запровадити санкції, оскільки мовники зобов’язані діяти “в інтересах суспільства” і не поширювати програму, яка, на його думку, спотворює новини.

Президент США Дональд Трамп також відреагував у власній соцмережі Truth Social, назвавши це рішення “чудовими новинами для Америки”, і закликав NBC звільнити ведучих вечірніх шоу Джиммі Феллона та Сета Маєрса.

Минулоріч Walt Disney Company заплатила $15 мільйонів за врегулювання позову Трампа проти ABC News і ведучого Джорджа Стефанопулоса, а цього тижня президент подав позов на $15 мільярдів проти видання The New York Times.

Нагадаємо, 31-річний консервативний активіст Чарлі Кірк загинув 10 вересня під час стрілянини в Університеті Юти. Його виступ був частиною туру “Повернення до Америки”, який супроводжувався протестами студентів.