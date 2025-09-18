Шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру після його слів про вбивство Чарлі Кірка

594
Ірина Маймур
share share

17 вересня телемережа ABC, що належить Walt Disney Company, призупинила трансляцію вечірнього шоу “Джиммі Кіммел наживо!” (Jimmy Kimmel Live!) на невизначений термін.

Причиною стали слова ведучого про загибель консервативного активіста Чарлі Кірка, повідомляє Bloomberg.

Призупинення стартувало з випуску в середу. Замість шоу в ефірі запустили повтор програми Celebrity Family Feud.

Скандал спалахнув після монологу 15 вересня, в якому Кіммел звинуватив республіканців у використанні смерті активіста для атак на своїх опонентів. У Walt Disney Company заявили, що висловлювання ведучого були “образливими й нетактовними”.

“Банда MAGA відчайдушно намагалася представити цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, будь-ким, тільки не одним з них, і робила все можливе, щоб заробити на цьому політичні очки”, — заявив Кіммел.

Його коментарі викликали хвилю критики серед консервативних коментаторів та осуд членів адміністрації Дональда Трампа. Голова Федеральної комісії зі зв’язку США Брендан Карр заявив, що проти ABC та Walt Disney Company можуть запровадити санкції, оскільки мовники зобов’язані діяти “в інтересах суспільства” і не поширювати програму, яка, на його думку, спотворює новини.

Президент США Дональд Трамп також відреагував у власній соцмережі Truth Social, назвавши це рішення “чудовими новинами для Америки”, і закликав NBC звільнити ведучих вечірніх шоу Джиммі Феллона та Сета Маєрса.

Минулоріч Walt Disney Company заплатила $15 мільйонів за врегулювання позову Трампа проти ABC News і ведучого Джорджа Стефанопулоса, а цього тижня президент подав позов на $15 мільярдів проти видання The New York Times.

Нагадаємо, 31-річний консервативний активіст Чарлі Кірк загинув 10 вересня під час стрілянини в Університеті Юти. Його виступ був частиною туру “Повернення до Америки”, який супроводжувався протестами студентів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 вересня 2025
share share
Арифметика холоду: як Тадао Андо змусив людей жити в бетоні — і їм сподобалося Арифметика холоду: як Тадао Андо змусив людей жити в бетоні — і їм сподобалося Meta представила перші «розумні» окуляри із ШІ та вбудованим у лінзу екраном Meta представила перші «розумні» окуляри із ШІ та вбудованим у лінзу екраном На ВДНГ у Києві висадять 12 тисяч рослин для Терапевтичного саду На ВДНГ у Києві висадять 12 тисяч рослин для Терапевтичного саду Одна з вулиць у центрі Львова тимчасово стане пішохідною — для експерименту Одна з вулиць у центрі Львова тимчасово стане пішохідною — для експерименту
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.