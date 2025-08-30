Трамп наказав будувати державні будівлі лише в класичному стилі

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який визначає класичну та традиційну архітектуру пріоритетною для нових державних будівель.

Про це пише Washington Post.

Документ під назвою Making Federal Architecture Beautiful Again (“Зробити федеральну архітектуру прекрасною знову”) передбачає, що всі нові споруди у Вашингтоні зводитимуть у класичному стилі, а його принципи застосовуватимуть по всій країні.

Указ скасовує принципи Деніела Патріка Мойніхана 1962 року, які закликали уряд уникати “офіційного стилю” та орієнтуватися на сучасних архітекторів. Натомість теперішні правила зобов’язують враховувати “уподобання американського народу” і звертатися до архітектурної спадщини.

У Білому домі заявили, що “президент Трамп відновлює американську велич усьому — навіть нашим будівлям”.

У документі ”класичну архітектуру” трактують широко: нею вважаються всі стилі, що сягають корінням в античність. До “традиційних” віднесли готику, Pueblo Revival, іспанську колоніальну та середземноморську архітектуру.

Критики кажуть, що такий підхід обмежує креативність і нехтує важливими аспектами сучасного будівництва — енергоефективністю й функціональністю. Прихильники ж переконані: це повертає громадянам вплив на архітектуру і водночас відповідає уявленню американців про велич держави.