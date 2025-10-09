Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Данил Леховіцер
Лауреатом Нобелівської премії з літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркаї — «за його захопливу та далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва». Про це йдеться на сайті комітету премії.

Ласло Краснагоркаї. Зображення: nobelprize.org

«Ласло Краснагоркаї — великий епічний письменник у центральноєвропейській традиції, що сягає від Кафки до Томаса Бернгарда, і характеризується абсурдизмом та гротескною надмірністю. Але в його дусі є більше струн, і він також звертається на Схід, обираючи більш споглядальний, точно вивірений тон», — сказано в заяві журі.

Краснагоркаї був фаворитом серед букмекерів на отримання Нобелівської премії протягом останніх 7 років (до цього він отримав Міжнародну Букерівську премію 2015 року). Його прозу часто називають авангардною, а романам притаманний складний синтаксис і комплексні речення (деякі сягають кількох сторінок).

Головні романи угорця «Сатанинське танго», «Меланхолія опору» та «Війна & війна» — виконані в абсурдистській манері й досліджують наближення апокаліпсису та розпад людської гідності. До отримання численних премій, Краснагоркаї був знайомий широкому читачу переважно завдяки екранізаціям режисера Бели Тарра (найдовша, «Сатанинське танго», триває сім годин).

Наразі твори Краснагоркаї ще не перекладено українською. Перший переклад роману «Меланхолія опору» вийде у видавництві «Комора» цієї осені.

Опубліковано: 09 жовтня 2025
