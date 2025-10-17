Помер Ейс Фрейлі — гітарист і співзасновник гурту KISS

У віці 74 років помер Пол Деніел «Ейс» Фрейлі — один із засновників легендарного рок-гурту KISS та перший соло-гітарист колективу.

Про це повідомляє Variety з посиланням на заяву родини музиканта.

Фрейлі помер від ускладнень після травм, отриманих під час падіння минулого місяця. У жовтні 2025 року музикант скасував решту запланованих турів через погіршення стану здоров’я. Родина Фрейлі повідомила, що в останні хвилини життя він був поруч із найближчими людьми, які супроводжували його «любов’ю і молитвами».

Колеги музиканта з KISS Пол Стенлі та Джин Сіммонс висловили співчуття, назвавши Фрейлі «незамінною частиною історії гурту та його спадщини». Вони підкреслили, що його внесок у становлення гурту є фундаментальним.

Ейс Фрейлі приєднався до KISS у грудні 1972 року й виступав у образі Spaceman. Його гітарні партії та сценічна харизма допомогли сформувати фірмовий стиль гурту, а виступи з піротехнікою, макіяжем і епатажними шоу зробили KISS одним з найуспішніших рок-гуртів світу.

У 1982 році Фрейлі залишив колектив і розпочав сольну кар’єру, але повернувся у 1996-му для світового турне. Остаточно він пішов із гурту у 2002 році, зосередившись на сольних проєктах, зокрема Frehley’s Comet.

У 1999-му гурт номінували на премію «Ґреммі» за альбом Psycho Circus. У 2014 році оригінальний склад колективу внесли до Зали слави рок-н-ролу.

У серпні 2025 року музиканта разом з іншими учасниками KISS відзначили премією Центру Кеннеді за видатний внесок у мистецтво. Церемонія вручення нагороди мала відбутися в грудні цього року.

Фото: AFP / Jeff Haynes