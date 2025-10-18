Людина за постером: як Дрю Струзан створив афіші до «Зоряних Війн» та «Назад у майбутнє»

13 жовтня у віці 78 років не стало Дрю Струзана, автора кінопостерів до близько 150 фільмів, а ще до музичних альбомів і книжкових обкладинок. БЖ розповідає, як лише завдяки його постерам кінотеатри набивалися глядачами.

Говард Дрю Струзанськи народився 18 березня 1947 року в Орегон-Сіті, штат Орегон. У 18 років він вступив до коледжу дизайну ArtCenter у Пасадені. Струзан вибирав між двома напрямками — образотворчим мистецтвом та ілюстрацією. Вибрав останнє, бо ілюстрації, вважав він, продаються краще за картини.

Дрю Струзан підписує копії постера «Оскар» в Голлівуді, Каліфорнія. Фото: Mark Mainz / Getty Images North America / Getty Images via AFP

«Я був бідним і голодним, а ілюстрація була найкоротшим шляхом до шматка хліба, порівняно з виставками в галереях. У дитинстві в мене нічого не було. Я малював олівцем на туалетному папері — це був єдиний папір, який у нас був. Мабуть, саме тому я так люблю малювати, бо тоді це було все, що я мав», — казав художник.

Кар’єра Струзана в комерційній ілюстрації розпочалася на початку 1970-х — він почав створювати обкладинки музичних альбомів під керівництвом Ерні Чефалу, автором обкладинок альбомів The Doors, The Rolling Stones та інших.

Струзан у цей період встиг попрацювати з Bee Gees, Black Sabbath, Iron Butterfly, Earth, Wind & Fire та Елісом Купером (обкладинку до його альбому Welcome to My Nightmare журнал Rolling Stone включили до сотні найкращих обкладинок усіх часів). Попри зростання попиту Струзан заробляв лише від 150 до 250 доларів за одну таку роботу.

Однак саме кінопостери зробили художника улюбленцем кіноманів. Струзан працював аерографом, чим вигідно виділявся з-поміж інших представників цієї ніші. Він почав застосовувати цей метод на початку кар’єри, коли працював над плакатами до фільмів категорії «B». Роботи Струзана згодом хвалили Стівен Спілберг та Джордж Лукас.

«Дрю був митцем найвищого рівня. Його ілюстрації досконало передавали захоплення, настрій і дух кожного з моїх фільмів, які він представляв. Його творчість одним лише образом відкривала цілий світ, сповнений життя та яскравих барв», — казав Джордж Лукас.

Струзан отримав премії «Сатурн», Inkpot та нагороду Товариства професійних художників коміксів, його включили до Зали слави Товариства ілюстраторів.

«Коли мова заходить про культових художників кінопостерів, перше ім’я, що спадає на думку, — це Дрю Струзан. Його мистецтво настільки фантазійне й прекрасне, що підносило сам досвід перегляду ще до того, як глядач заходив у кінотеатр», — сказала президентка Lucasfilm Кетлін Кеннеді.

Шанувальники вважають найбільш відомим його постер 1978 року до фільму «Зоряні війни: Нова надія», який художник створив разом із Чарлзом Вайтом III. Зображення Люка та Леї, які розгойдуються над прірвою всередині «Зірки Смерті», як і Хана Соло й Обі-Вана Кенобі на цьому постері, належали Струзану,

Ілюстрація настільки захопила Джорджа Лукаса, що Струзан став головним художником багатьох наступних постерів «Зоряних війн» та «Індіани Джонса», а також логотипу-мага для компанії Лукаса Industrial Light & Magic.