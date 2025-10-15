Casio створила ретро-годинник до 40-річчя фільму «Назад у майбутнє»

Компанія Casio анонсувала лімітований цифровий годинник CA-500WEBF-1A до 40-річчя культового фільму «Назад у майбутнє».

Нова модель створена на базі класичного годинника Casio CA-500 з 1980-х років, відомого своєю функцією калькулятора. Дизайн годинника наповнений деталями, безпосередньо натхненними машиною часу DeLorean з фільму.

  • дизайн циферблата та кнопок відтворює кольори задніх ліхтарів машини часу, а також нагадує про номерний знак OUTATIME
  • гравіювання конденсатора потоку (flux capacitor) розміщено на задній кришці корпусу
  • логотип фільму «Назад у майбутнє» вигравіювано на пряжці ремінця

Годинник продається у спеціальній упаковці, стилізованій під відеокасету. Модель стане доступною 21 жовтня на сайті Casio. Орієнтовна ціна — $155.

Зображення: Casio

Опубліковано: 15 жовтня 2025
