Casio створила ретро-годинник до 40-річчя фільму «Назад у майбутнє»

Компанія Casio анонсувала лімітований цифровий годинник CA-500WEBF-1A до 40-річчя культового фільму «Назад у майбутнє».

Нова модель створена на базі класичного годинника Casio CA-500 з 1980-х років, відомого своєю функцією калькулятора. Дизайн годинника наповнений деталями, безпосередньо натхненними машиною часу DeLorean з фільму.

дизайн циферблата та кнопок відтворює кольори задніх ліхтарів машини часу, а також нагадує про номерний знак OUTATIME

гравіювання конденсатора потоку (flux capacitor) розміщено на задній кришці корпусу

логотип фільму «Назад у майбутнє» вигравіювано на пряжці ремінця

Годинник продається у спеціальній упаковці, стилізованій під відеокасету. Модель стане доступною 21 жовтня на сайті Casio. Орієнтовна ціна — $155.

Зображення: Casio