Музей Соломії Крушельницької оцифрував частину колекції — вона доступна онлайн

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові презентував цифрову платформу, яка відкриває вільний онлайн-доступ до колекції предметів, пов’язаних із українською оперною співачкою та педагогинею.

Уже оцифровано та опубліковано перші 500 експонатів — архівні світлини, афіші, концертні програми, живописні портрети, особисті документи й листи, а також 3D-модель блузки, яку колись носила сама Крушельницька.

Соломія Крушельницька.

Оцифрування здійснюють у форматах високої роздільності, а також у 3D та аудіо. Упродовж кількох років команда планує перевести в цифровий формат усі понад 26 тисяч предметів із фондів музею.

Онлайн-платформа дозволяє переглядати, читати й досліджувати матеріали, відкриваючи нові сторінки життя Соломії Крушельницької та її доби.

Соломія Крушельницька в опері Джузеппе Верді «Аїда»

Соломія Крушельницька та Джакомо Пуччіні, 1908

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду та має на меті зберегти й зробити відкритою для світу культурну спадщину легендарної артистки.

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові присвячений життю та творчості української оперної співачки і педагогині Соломії Крушельницької. Музей розташований у будинку, який Крушельницька придбала у 1903 році. До 1995 року він був філією Літературно-меморіального музею Івана Франка, після чого отримав статус окремого музею.

Соломія Крушельницька, 1930-ті роки

Соломія Крушельницька мала звання «Вагнерівська примадонна» XX століття. На одній сцені з нею співали Енріко Карузо та Тітта Руффо. Італійський композитор Джакомо Пуччіні подарував їй свій портрет із написом: «Найвеличнішій і найчарівнішій Баттерфляй».

Зображення: Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької