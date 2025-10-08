Музей Ханенків проведе першу в Україні виставку про культуру Африки

У київському Музеї Ханенків 10 жовтня відкриється виставка «Африка: директ». Це перший музейний проєкт доби незалежності України, присвячений історичній та культурній спадщині Африки. В експозиції буде представлено понад 40 артефактів із 18 африканських країн.

Експозицію артефактів супроводжуватимуть текстові та відеокоментарі від істориків, музейних кураторів та експертів від африканських культурних спільнот, а також роботи сучасних митців. Крім того, буде представлено документальний фільм «Українські миротворці. Африка».

Серцем виставки стала приватна колекція Тетяни Дешко та Андрія Клепікова – українських фахівців у царині публічного здоров’я, учасників програм глобальної співпраці у боротьбі з інфекційними хворобами. За понад 20 років робочих поїздок різними регіонами Африки вони сформували цінне розмаїте зібрання. За задумом колекціонерів, після завершення виставки більшість представлених артефактів стане національним надбанням України.

Фото: Музей Ханенків