PETA закликала музиканта Роберта Планта тимчасово змінити ім’я на Robert Plant Wool

Американська зоозахисна організація PETA звернулася до фронтмена гурту Led Zeppelin Роберта Планта з пропозицією тимчасово змінити ім’я на Robert Plant Wool — «Роберт Рослинна Вовна».

Про це пише NME.

Акція приурочена до листопада, який оголошено Місяцем рослинної вовни, що має популяризувати екологічні альтернативи вовні тваринного походження.

У зверненні до музиканта представники PETA зазначили, що такий символічний крок допоможе привернути увагу до матеріалів на основі конопель, бавовни, апельсинових відходів та інших рослин. Організація також закликає відмовитися від споживання вовни й кашеміру, які вважає шкідливими для довкілля та тварин.

PETA нагадує, що виробництво вовни супроводжується болісними процедурами для ягнят — їм часто видаляють хвости та каструють без анестезії. Крім того, вівці під час усього життєвого циклу виділяють великі обсяги метану — потужного парникового газу, який сприяє глобальному потеплінню. До цього додаються вирубка земель під пасовища, забруднення води відходами тварин і використання хімікатів для очищення вовни. Саме через це, за даними екологічного рейтингу Made-By Environmental Benchmark for Fibres, вовна отримала найнижчу оцінку — «клас E», тобто потрапила до категорії найбільш шкідливих для довкілля матеріалів.

Організація також прагне привернути увагу до фермерів і дизайнерів, які створюють тканини з рослинної вовни — від трикотажу до костюмів.

Роберт Плант поки не відповів на звернення. Наразі музикант гастролює США з новим альбомом Saving Grace, який презентував цього літа.