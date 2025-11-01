Пішов із життя засновник київської піцерії «Везувіо» Мирон Спольський

У віці 73 років помер власник легендарної київської піцерії «Везувіо» Мирон Спольський.

Про це повідомила команда закладу.

Мирон Спольський народився 14 серпня 1952 року в Торонто, у сім’ї пластуна, громадського й політичного діяча Ярослава Спольського. Навчався в Йоркському університеті.

До Києва він переїхав наприкінці 80-х. У 1992 році відкрив першу «Везувіо» на вулиці Леонтовича. А вже у 1994-му заклад переїхав на Рейтарську, де працює й досі. Меню закладу базується на рецепті, який мандрував із Італії до Канади, а звідти — до України. Сьогодні в «Везувіо» готують понад 20 видів піци переважно з українських продуктів.

Мирон Спольський брав участь у Майданах 2004-го і 2014-го років. Був головою світового Пласту. Пластував у Торонто (до 1977 року), Вінніпегу (до 1992 року) та Києві з 2005 року. Фінансував проведення мистецького змагання пластунів «Орликіада», а також мав два благодійні фонди.

Фото: «Везувіо»; Мирон Спольський / Facebook