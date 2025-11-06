«Відмовляються здаватися»: Анджеліна Джолі прокоментувала візит до Херсона і Миколаєва

Акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі 5 листопада відвідала прифронтові міста на півдні України — Херсон і Миколаїв. Візит відбувся у співпраці з фондом Legacy of War Foundation, повідомили в організації.

Під час поїздки Джолі зустрілася з медичним персоналом, родинами та волонтерами, які продовжують жити та працювати в умовах постійної загрози обстрілів, мінної небезпеки й атак дронів. Вона також побачила, як у містах над дорогами розміщують захисні сітки для захисту від російських безпілотників.

«Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але відмовляються здаватися. У час, коли уряди в усьому світі відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка один одного вражає. Після майже трьох років конфлікту помітна втома, але також і рішучість. Родини прагнуть безпеки, миру та можливості відбудувати своє життя», — заявила Джолі.

Акторка підкреслила, що досвід Миколаєва та Херсона схожий на досвід громад, які переживають тривалі конфлікти в інших регіонах світу. Джолі закликала не допустити, щоб дипломатія відступила перед «жорстоким змаганням зброї та технологій».

Фонд Legacy of War Foundation, за підтримки якого відбувся візит, з 2022 року надав допомогу понад 10 тисячам українців у прифронтових зонах.

Фото: Legacy of War Foundation