230 кісток на тілі: українець побив світовий рекорд Zombie Boy з анатомічного татуювання

Українець Олег Карпа став новим світовим рекордсменом у сфері бодіарту, створивши на своєму тілі детальну анатомічну модель людського скелета. 28-річний мешканець Дрогобича побив рекорд легендарного канадця Ріка Дженеста (Zombie Boy). Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Підготовка до рекорду тривала п'ять років. Для підтвердження точності татуювань до процесу залучили лікаря-патологоанатома. Експерти впродовж трьох годин ідентифікували кожне зображення, звіряючи його з реальною будовою людського тіла.

У результаті на тілі Олега Карпи зафіксували 230 татуювань кісток. Висока цифра пояснюється деталізацією: на тілі відображені сесамоподібні кістки, а також найдрібніші кістки п’ястка, плесна та фаланг пальців, які зазвичай відсутні у спрощених анатомічних моделях.

Вибір такої тематики для татуювань пов’язаний із професійною діяльністю рекордсмена. Олег Карпа працює медбратом судово-медичної експертизи в морзі. Окрім основної роботи, він розвиває напрямок танатопрактики в Україні, проводячи спеціалізовані курси.

«Якщо тіло Олега — це шедевр анатомії, то обличчя він залишив чистим. Олег живе в невеликому містечку і оберігає нервову систему бабусь на лавочках біля підїзду. Тож поки сусіди бачать просто ввічливого хлопця, ми з лікарем зафіксували на його тілі справжню живу анатомію. Виглядає це неймовірно», — зазначила Лана Вєтрова.

Попередній світовий рекорд належав канадській моделі Ріку Дженесту, відомому під псевдонімом Zombie Boy. На його тілі було зафіксовано 139 зображень кісток. Дженест став зіркою світового масштабу після зйомок у кліпі Леді Гаги «Born This Way» та участі у показах провідних модних домів. Артист пішов із життя у 2018 році у віці 32 років.