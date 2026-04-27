Кенійський спортсмен першим в історії пробіг марафон менше ніж за дві години

Артем Черничко 27 квітня 2026
Кенієць Сабастьян Саве став першою людиною в історії, яка подолала марафонську дистанцію менш ніж за дві години в умовах офіційних змагань. 30-річний атлет здобув перемогу на Лондонському марафоні 26 квітня, показавши результат 1 година 59 хвилин і 30 секунд, пише BBC.

Цей показник на 65 секунд перевершує попередній світовий рекорд, встановлений кенійцем Келвіном Кіптумом у Чикаго 2023 року. Також результат Саве на 10 секунд швидший за час Еліуда Кіпчоґе, продемонстрований у Відні у 2019 році. На відміну від забігу Кіпчоґе, який не був визнаний офіційним через відсутність відкритої конкуренції, досягнення Саве зафіксоване як новий світовий рекорд.

У жіночих змаганнях ефіопка Тігст Ассефа успішно захистила свій титул, фінішувавши з результатом 2 години 15 хвилин і 41 секунда. Це найшвидший час в історії марафонів, де беруть участь виключно жінки. Ассефа зуміла вирватися вперед лише на останніх 500 метрах дистанції.

Цей результат виявився на 16 секунд повільнішим за абсолютний рекорд траси, встановлений британкою Полою Редкліфф у 2003 році у змішаному забігу.

У змаганнях на колісних кріслах тріумфувала Швейцарія: Марсель Гуг здобув свою шосту поспіль перемогу серед чоловіків, а Катрін Дебруннер випередила Тетяну Макфадден, зберігши за собою титул чемпіонки серед жінок.

