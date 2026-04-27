Байопік про Майкла Джексона встановив світовий рекорд у прокаті на тлі критики

Артем Черничко 27 квітня 2026
Стрічка «Майкл» про короля попмузики Майкла Джексона тріумфально стартувала у світовому прокаті. Попри неоднозначні відгуки критиків та численні скандали під час виробництва, фільм заробив $217 мільйонів за перші вихідні, встановивши світовий рекорд для біографічного кіно. Про це пише The Guardian.

У Північній Америці стрічка зібрала $97 мільйонів доларів за вікенд, тоді як міжнародний прокат приніс ще $120,4 мільйона. І це без урахування Японії, де прем'єра відбудеться лише у червні. Цей результат дозволив «Майклу» перевершити старт «Оппенгеймера» ($180,4 мільйона) та «Богемної рапсодії» ($124 мільйони).

Картина викликала справжній розкол: на агрегаторі Rotten Tomatoes рейтинг від критиків становить лише 38%, тоді як глядачі оцінили фільм у рекордні 97%. Рецензенти звинувачують авторів у «згладжуванні» незручних фактів біографії співака, зокрема звинувачень у педофілії.

Шлях фільму до екранів був складним. Після завершення зйомок продюсери зрозуміли, що припустилися дорогої юридичної помилки: у третій дії фігурував Джордан Чандлер, якому Джексон виплатив $23 мільйони у 1994 році. Умови тієї мирової угоди забороняли спадкоємцям співака згадувати Чандлера в будь-яких кінопроєктах.

У результаті велику частину фільму було вирізано. Студія витратила близько $50 мільйонів на перезйомки за кошти спадкоємців. Режисер Антуан Фукуа та сценарист Джон Логан змінили фінал — тепер історія закінчується у 1988 році, до початку перших публічних звинувачень.

У Lionsgate вже оголосили про розробку сиквелу, а голова студії Адам Фогельсон не виключає створення навіть третьої частини. Антуан Фукуа висловив бажання повернутися до режисерського крісла для продовження, зазначивши, що у нього залишилося багато невикористаного матеріалу, який охоплює події 1990-х років, коли ставлення суспільства до Майкла Джексона почало різко змінюватися.

