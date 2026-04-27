У Києві колишню поліклініку на Рейтарській перетворять на офіс із кафе і терасою

Будівлю колишньої поліклініки на Рейтарській у Києві перетворять на офісний простір із кафе та терасою на даху. Про це БЖ повідомила команда проєкту.

Йдеться про шестиповерхову будівлю на Рейтарській, 15, яку звели у 1986 році для Спілки письменників. Раніше її планували переобладнати під апарт-готель, але архітектурне бюро Balbek Bureau, яке працювало над реалізацією, вийшло з проєкту.

Нову концепцію розробляють компанії Focus Office та First Line Group у співпраці з Володимиром Шевченком — автором оригінальної будівлі. За його словами, йдеться про переосмислення простору з повагою до первинної архітектури.

Поліклініка спілки письменників. Фото: Олексій Биков

Офісну частину облаштують на другому–шостому поверхах. За інтер’єри відповідає Олексій Биков, який наголошує, що планувальну структуру вирішили не змінювати. У просторі також планують розмістити мистецьку колекцію, зокрема роботи Ади Рибачук і Володимира Мельниченка.

На першому поверсі відкриють міське кафе, а на даху облаштують терасу з видом на Києво-Печерську лавру. За ці зони відповідає архітектор Еміль Дервіш, який працює з натуральними матеріалами й орієнтується на оригінальні ескізи будівлі.

Проєкт також передбачає повну інклюзивність: у будівлі замінять ліфти та додадуть новий. Складними для реалізації залишаються підвальні приміщення через велику кількість інженерних мереж, а також верхній рівень, який адаптують під публічний простір.