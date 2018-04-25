Снікерхед-культура виникла у США в 80-х. Снікерхедами називали колекціонерів і торговців кросівками, які стежили за всіма новинками в індустрії і знали, як відрізнити підроблену пару від справжньої.

У 2000-х мода на кросівки почала проникати в Україну, й відтоді снікерхед-рух стає все популярнішим.

Київські магазини влаштовують розіграші на покупку лімітованих моделей кросівок, сотні охочих дістати новинку шикуються в живі черги, а щасливі власники нових пар прямо на місці перепродують їх з великою націнкою.

Ми поговорили з київськими колекціонерами кросівок про те, як з'явилася українська снікерхед-культура і як на неї вплинули субкультури та секонд-хенди. А також попросили їх показати найкрутіші моделі з особистих колекцій.