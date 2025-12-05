Netflix купує Warner Bros. Discovery за $82,7 мільярда

Американська компанія Netflix офіційно оголосила про придбання однієї з найстаріших студій Голлівуду Warner Bros. Discovery за $82,7 мільярда, пише The Hollywood Reporter.

Ця сума — загальна вартість підприємства разом із боргом. Вартість власного капіталу — $72 мільярди.

Разом зі студією до Netflix переходять HBO, HBO Max та величезна бібліотека фільмів і серіалів.

Угода буде завершена після відокремлення телевізійного бізнесу Discovery Global в нову компанію у третьому кварталі 2026 року.

У Netflix підтвердили, що планують зберегти поточну діяльність Warner Bros., включно з кінотеатральними релізами фільмів, а також розширити студійні потужності. Очікується, що угода забезпечить щорічну економію витрат у розмірі $2–3 мільярди на рік до третього року після завершення угоди.

У компанії зазначають, що придбання розширить вибір для користувачів і дасть змогу «оптимізувати плани».

«Нашою місією завжди було розважати світ. Об’єднавши неймовірну бібліотеку серіалів і фільмів Warner Bros. — від безсмертної класики на кшталт "Касабланки" та "Громадянина Кейна" до сучасних хітів на кшталт "Гаррі Поттера" і «Друзів» — із нашими культурно визначальними проєктами "Дивні дива", "Кейпоп-мисливиці на демонів" та "Гра в кальмара", ми зможемо робити це ще краще», — заявив співгендиректор Netflix Тед Сарандос.

Акціонери отримають $23,25 готівкою та $4,50 в акціях Netflix за кожну акцію Warner Bros. Discovery (WBD), що перебуває в обігу на момент закриття угоди.

Угода вже викликала бурхливу реакцію на ринку. Аналітики нагадують, що Netflix давно називають переможцем «стримінгових війн». Тепер компанія виходить на найбільше придбання у своїй історії, однак на рішення ще впливатиме перевірка антимонопольних регуляторів США та Європи.

У Голлівуді угода спричинила побоювання. Асоціація Cinema United заявила, що придбання може завдати удару по кінотеатральній галузі та негативно вплинути на прокат через бізнес-модель Netflix. У Гільдії режисерів також наголосили, що потенційне об’єднання «піднімає серйозні питання».

Натомість гендиректор Warner Bros. Discovery Девід Заслав назвав угоду «об’єднанням двох провідних сторітелінгових компаній світу» та зазначив, що це дозволить мільйонам глядачів і надалі дивитися історії, які формували культуру протягом десятиліть.