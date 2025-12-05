«Сільпо» присвятила перший карпатський супермаркет «Тіням забутих предків»

4 грудня на курорті «Буковель» мережа «Сільпо» відкрила перший карпатський супермаркет, присвячений «Тіням забутих предків». Через експозиційні зони магазин розповідає про сюжети повісті Коцюбинського і фільму Параджанова, поєднуючи роботи сучасних митців з автентичними етнографічними предметами. Про це повідомила пресслужба компанії.

Проєкт реалізовано командою «Сільпо» та «Я Галерея» у співпраці з Національною кіностудією ім. Довженка. Вперше до створення супермаркета долучили мистецького куратора — галериста Павла Гудімова.

«Ми переосмислюємо один із найпотужніших українських творів. Відкритий простір супермаркету дав шанс осучаснити всесвіт “Тіней”. Мистецтво не мусить жити тільки в музеях. Воно має йти до людей», — пояснює куратор.

Супермаркет поділений на десять виставкових тематичних зон, які переосмислюють образи зі стрічки та прикрашені знаковими кіноцитатами. Також представлені артефакти гуцульської культури: автентичний посуд, свічники-трійці, предмети побуту й меблі, які команда «Сільпо» знайшла під час експедицій до Коломиї та Косова.

Серед експонатів є також спеціально створені артоб’єкти сучасних митців. При вході — мозаїка за мотивами оригінального постера «Тіней забутих предків» Георгія Якутовича. Її створили студенти Академії Бойчука за кураторства Андрія Дудченка.

У зоні «Святвечора» стіл прикрашають керамічні сирні коники від майстра косівської кераміки Сергія Дудки. У «Корчмі» — портрет Франца Йосифа від львівського художника Володимира Костирка, а у прикасовій зоні — ілюстровані портрети творців феномену «Тіней», виконані художником Олегом Грищенком та клубом ілюстраторів Pictoric.

Новий супермаркет «Сільпо» площею 1 441 м² працюватиме щодня з 8:00 до 23:00 на першому паркінгу курорту «Буковель» за адресою: с. Поляниця, вул. Щивки, 1.