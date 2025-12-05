Sony Pictures працює над «Людьми в чорному 5» — Вілл Сміт може повернутися у франшизу

Кінокомпанія Sony Pictures підтвердила, що працює над п’ятою частиною франшизи «Люди в чорному».

Сценарій доручили Крісу Бремнеру — автору фільмів «Погані хлопці назавжди» та «Погані хлопці: Все або нічого», повідомляє Hypebeast.

Зображення: Amblin Entertainment / Parkes+Ma / Collection ChristopheL via AFP

Студія вирішила повернутися до оригінальної історії після того, як перезапуск 2019 року «Люди в чорному: Інтернешнл» не зміг зацікавити аудиторію. Сценарій створюють із розрахунком на повернення Вілла Сміта й Томмі Лі Джонса в ролях агентів Джея та Кея.

Оригінальна стрічка «Люди в чорному» вийшла в 1997 році й була створена за мотивами однойменного коміксу. Саме вона закріпила за Віллом Смітом і Томмі Лі Джонсом статус одного з найхаризматичніших дуетів «кінобадді». У 2002 році з’явився сиквел, а у 2012-му — третя частина з елементами подорожей у часі, де молодого агента K зіграв Джош Бролін.

Наразі Сміт ще не дав офіційної згоди, але буде одним із перших, хто отримає сценарій — його участь залежатиме від фінальної версії, яку підготує Бремнер.

У Sony розраховують, що досвід сценариста допоможе повернути франшизу до успіху після невдалого експерименту зі спінофом.