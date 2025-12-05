Південна Корея розробляє застосунок для відстеження сталкерів у реальному часі

У Південній Кореї розробляють мобільний застосунок для людей, які зазнають переслідування.

Він дасть змогу в режимі реального часу відстежувати місцеперебування сталкерів, якщо ті десь поблизу, пише BBC.

Застосунок, анонсований Міністерством юстиції Південної Кореї, стане частиною схваленої поправки до закону країни про електронний моніторинг.

Нині жертви отримують лише SMS-повідомлення про наближення переслідувача — без координат і напрямку руху. У відомстві кажуть, що це не завжди дозволяє зрозуміти, де саме знаходиться небезпека.

Після ухвалення нової редакції закону постраждалі зможуть відстежувати переслідувачів у режимі реального часу на смартфоні й за потреби швидко залишати місце. Їхнє місцеперебування визначатимуть за допомогою електронних пристроїв, які злочинці зобов’язані носити.

Міністерство також працює над інтеграцією системи з національною службою порятунку — щоби поліція могла оперативно реагувати в разі загрози. За даними місцевих медіа, оновлення планують завершити наступного року.

Південнокорейці стурбовані поширеністю переслідування, яке зазвичай розглядають як частину ширшої проблеми насильства щодо жінок, багатьох із яких таємно знімають на камери або погрожують їм за те, що вони феміністки.

У 2022 році країну сколихнула справа вбитої жінки: її роками переслідував колишній колега. Попри заяви до поліції, чоловік не був затриманий, оскільки влада вважала його людиною з «низьким рівнем ризику».

Протидія сталкінгу поступово посилюється. У 2021 році ввели кримінальну відповідальність — до трьох років ув’язнення і штраф до 30 мільйонів корейських вон. У 2023-му парламент знизив барʼєри для притягнення сталкерів до відповідальності. З того часу кількість звернень постраждалих від переслідувань зросла із 7,6 тисячі у 2022 році до понад 13 тисяч торік.