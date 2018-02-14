У Любові й Анатолія майже немає вільного часу — танці, тусовки, зйомки в кліпах і рекламі, зустрічі з друзями та багато інших не менш важливих справ. Ах, так, їм обом уже за 80 років, а зустрічатися вони почали лише вісім років тому.

Нам вони розповіли про свої перші побачення, ревнощі, труднощі спільного життя і те, як взагалі знайти пару в такому віці.

Матеріал створений у партнерстві з благодійним фондом "Життєлюб" і фотостудією Lightfield.