У Любові й Анатолія майже немає вільного часу — танці, тусовки, зйомки в кліпах і рекламі, зустрічі з друзями та багато інших не менш важливих справ. Ах, так, їм обом уже за 80 років, а зустрічатися вони почали лише вісім років тому.
Нам вони розповіли про свої перші побачення, ревнощі, труднощі спільного життя і те, як взагалі знайти пару в такому віці.
Матеріал створений у партнерстві з благодійним фондом "Життєлюб" і фотостудією Lightfield.
Любов
Ми з Толею познайомилися на танцях у Гідропарку. Я танці завжди любила. Навчалася сама, росла в невеликому селищі і, звісно, у нас там не було ніяких шкіл танців.
Я від природи добре танцюю, в дитинстві мене друзі називали "Танці-танці" або "Фокстрот".
За радянських часів майже в кожному районі Києва були "Клуби для тих, кому за тридцять". На Подолі такий називався "Славутич", у парку Перемоги — "Ровесник", в Голосіїві — "Сучасник". І тільки у мене був вільний вечір, я туди бігла. Після розпаду Союзу ці клуби закрили і я почала ходити на танцювальний майданчик у Гідропарк.
Анатолій
Ми з моєю колишньою дружиною теж часто ходили танцювати в Гідропарк. Там на танцмайданчику ми й познайомилися з Любою, дружили втрьох. Часто разом поверталися з танців, тому що жили поруч. Я брав двох красунь під руки і йшов з ними.
Потім моя дружина померла. Я півроку нікуди не ходив, хіба що на спортивний майданчик у Гідропарку. А Люба в той час жила у дочки в Америці й нічого не знала про те, що трапилося.
Потім вона повернулася, ми випадково зустрілися — я повертався з тренування, а вона з подружками з танців. Переговорили. Після цього ще чотири місяці не бачилися.
А якось у жовтні я заглянув на танцювальний майданчик, і бачу — там Люба танцює. Зрадів, і вона зраділа. Я хоч і в простому спортивному костюмі був, але зайшов на майданчик і ми з нею станцювали. Звідти пішли до Люби на чай, і все — відтоді ми разом.
Любов
Йому було 78 років, а мені — 72. Взимку він до мене часто в гості приходив, цукерки приносив, залишався ночувати. А навесні ми вирішили, що нам буде краще і зручніше жити разом.
Ми не афішували свої стосунки поки не минув рік за дружиною Толі. Все-таки у нього був траур. Мої діти сприйняли Толю добре, люблять його. А ось його діти дурня валяють — досі не вітаються і не сприймають мене, хоча вже вісім років минуло.
Анатолій
Молодим легше прижитися. А коли в нашому віці сходяться, то у кожного за плечима ціле життя, укорінені звички. Я ось 53 роки прожив з дружиною, вона дуже любила випічку і добре її готувала. Я теж її любив. А для Люби випічка — табу, вона за здорове харчування. Тож тепер я проходжу повз пиріжків і зітхаю.
Перший час я Любу ревнував. Вона ж дуже добре танцює, до неї черга чоловіків завжди. А мені доводиться за цими чергами спостерігати. Якось один чоловік до неї особливо наполегливо почав приставати, так я трохи морду йому не набив. Але нас тоді розняли. Зараз вже не ревную, знаю, що у нас все серйозно, і інші теж знають.
Любов
Толик із задоволенням ходить зі мною на всі заходи. Йому це подобається, не в тягар. А мій перший чоловік був ревнивим, і сиднем, сам вдома сидів і мене нікуди не пускав.
У нас вільного часу взагалі немає. Літклуб, танці, спортмайданчик, а ще я щоп'ятниці ходжу в сауну, вже 30 років як. Друзів багато — телефон з ранку до вечора не замовкає. Ось в лютому у нас аж у шести друзів дні народження, всі святкуватимуть, запросили нас.
Кілька років тому на танцмайданчику мене запримітив один телеканал і зняв сюжет. Відтоді понеслося. Нас вже всі канали показували — "Інтер", СТБ, 1+1, "Ера", і фотосесій багато було. Нам подобається.
На старість зазвезділися. Нещодавно Толик приходить до ятки на базарі, а продавчиня питає, мовляв, чи не його це вчора по телевізору показували. Сусідів наших уже не так Алла Пугачова цікавить, як ми з Толею.
Фото: Оксана Романюк
Стиль: Макс Кіреєв
MUA: Дар'я Трего