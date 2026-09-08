В Аргентині повернуть спадкоємиці картину XVIII століття, яку нацисти викрали понад 80 років тому

Аргентинський суд постановив повернути спадкоємиці нідерландського єврейського артдилера Жака Гудстіккера картину XVIII століття «Портрет дами», викрадену нацистами під час Другої світової війни. Полотно вважали зниклим близько 80 років, аж поки його не помітили на фото в оголошенні про продаж будинку, повідомляє The New York Times.

Картину знайшли журналісти нідерландської газети AD ще 2025 року. Робота висіла над зеленим диваном у будинку в аргентинському місті Мар-дель-Плата. Нерухомість належала Патрісії Кадгієн — доньці Фрідріха Кадгієна, фінансового радника Адольфа Гітлера. Кадгієн заволодів полотном у 1940-х роках.

Після публікації журналістів аргентинські прокурори почали розслідування. Патрісії Кадгієн та її чоловікові Хуану Карлосу Кортегосо висунули обвинувачення у приховуванні викраденого твору мистецтва.

У вересні 2026 року суддя в Мар-дель-Платі постановив повернути картину законній спадкоємиці, призупинив кримінальну справу та призначив подружжю дворічний випробувальний термін. Їх також зобов’язали зробити пожертву державній установі міста.

Спочатку автором картини вважали італійського художника Джузеппе Гісланді. Тепер експерти схиляються до того, що її написав інший італійський митець XVIII століття — Джакомо Черуті.

У колекції Гудстіккера було близько 1400 творів мистецтва. Їхній перелік він зберігав у невеликому чорному блокноті, який узяв із собою, разом із дружиною та сином тікаючи з окупованих Нідерландів до Англії. Артдилер загинув на кораблі, але його вдова зберегла записник. Згодом він став важливим доказом у справах про повернення викрадених нацистами творів.

Картину мають передати Мареї фон Сахер, невістці та офіційній спадкоємиці Гудстіккера. Відтоді як подружжя Кадгієн передало полотно аргентинській владі, воно зберігалося у Верховному суді Буенос-Айреса.

«Кожен повернутий твір мистецтва має значення для моєї родини й зміцнює нашу рішучість продовжувати домагатися справедливості», — заявила фон Сахер.

Нагадаємо, автопортрет Рембрандта вперше за 80 років повернеться до німецького міста Готи, звідки його незаконно вивезли після Другої світової війни. Картину тимчасово привезуть з Мюнхена на виставку в Герцогському музеї замку Фріденштайн.