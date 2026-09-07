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У Лондоні покинуту баржу перетворили на мандрівну лазню

Кирило Шостак 07 вересня 2026
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Лондонський архітектурний колектив Badweather перетворив стару 17-метрову баржу на Soak — автономну лазню, яка кожні два тижні змінює місце стоянки на міських каналах. Про це розповідає Deezen.

Усередині облаштували дров’яну сауну, два басейни з холодною водою, душові, роздягальні та невеликий бар. Заклад розрахований на 12 відвідувачів.

Soak працює без під'єднання до міських мереж. Воду беруть із каналу й очищують з використанням шестиступеневої системи фільтрації та ультрафіолету. Електроенергію забезпечують сонячні панелі й бортові акумулятори, а сауну нагріває дров’яна піч.

Співзасновники Badweather Лео Сиксміт і шеф-кухар Ріккардо Кодаччі-Пізанеллі саме так і хотіли — щоб громадська лазня могла подорожувати містом, а не залишатися за постійною адресою. І в цьому є своя родзинка.

«Через те, що човен постійно змінює місце, краєвид із цих вікон ніколи не буває однаковим», — розповів Сиксміт Dezeen.

До переобладнання 20-річна баржа була майже занедбаною: із прогнилим днищем і пошкодженим корпусом. Над її відновленням працювали близько 40 людей. Зовні судно пофарбували в кремовий колір із червоними та чорними деталями, в носовій частині встановили велике панорамне вікно.

Інтер’єр побудували на контрасті: темна роздягальня веде до світлої душової із зеленою плиткою та басейнами з нержавної сталі, а далі — до теплої дерев’яної сауни. Через вузький корпус лави довелося підвісити на алюмінієвих балках, щоб використати простір максимально ефективно.

Нагадаємо, у Лісабоні старий склад перетворили на комплекс із трьох сучасних будинків. Комплекс розташований неподалік північного берега річки Тежу, в районі, де на початку XX століття переважала промислова забудова. Архітектори вирішили зберегти цей контекст, залишивши історичний фасад складу з боку вулиці Прая-ду-Бом-Сусесу.

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