З музею Ренуара на Французькій Рив’єрі викрали три картини

Уранці у вівторок, 8 вересня, із музею П’єра-Огюста Ренуара на Французькій Рив’єрі викрали три картини. Про це повідомив мер Кань-сюр-Мер Браян Массон, передає NBC News.

За його словами, злодії проникли до музею незадовго до шостої ранку й винесли чотири полотна. Поліція помітила їх і почала переслідування. Під час втечі грабіжники впустили одну картину, але з трьома іншими зникли.

Назви викрадених робіт поки не повідомляють.

Музей Ренуара відкрили 1960 року в будинку художника на пагорбі в Кань-сюр-Мер, неподалік Ніцци. Тут він провів останні роки життя й помер 1919 року. У колекції музею — 13 картин Ренуара, близько 40 скульптур, а також меблі та фотографії.

«Напад на музей Ренуара — це напад на частину історії та спадщини Кань-сюр-Мер», — заявив Массон.

Минулого місяця Європол повідомив про зростання кількості жорстоких пограбувань у Європі. За даними організації, замість спеціалізованих злочинних груп до таких нападів дедалі частіше залучають людей через соціальні мережі.

Так, наприклад, у Відні двоє чоловіків розбили вітрину в Музеї прикладного мистецтва (MAK) і викрали історичне намисто французького ювелірного дому Van Cleef & Arpels.

Крім того, в іспанському місті Вільєна з музею за кілька хвилин викрали колекцію золотих артефактів бронзового віку, яким близько 3 тисяч років.