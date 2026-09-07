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У Німеччині поширюється гігантська жаба, яка поїдає птахів

Кирило Шостак 07 вересня 2026
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У Німеччині поширюється гігантська жаба, яка поїдає птахів

У Німеччині поширюється північноамериканська жаба-бик — інвазивний вид, представники якого можуть виростати до 25 сантиметрів завдовжки. Вона становить загрозу для місцевих земноводних, а також поїдає рибу й дрібних птахів. Особливо помітною проблема стала в землі Баден-Вюртемберг, де влада вже кілька років намагається стримати чисельність тварини, повідомляє Bild.

Поширенню жаби-бика сприяє спекотне літо. Тепла вода пришвидшує розвиток пуголовків, а великі водойми, яким надає перевагу цей вид, рідше пересихають. У разі посухи жаби також можуть переміщуватися до інших водойм, пояснили в регіональній раді Карлсруе.

Найбільше жаб-биків у Німеччині мешкає на Верхньорейнській рівнині поблизу Карлсруе. Тут вони загрожують, зокрема, місцевим болотяним жабам і часничницям. Відсутність частини природних ворогів, які стримують їхню чисельність у Північній Америці, також допомагає виду закріплюватися.

За даними влади, торік в околицях Карлсруе вилучили майже 7 тисяч жаб-биків, серед них понад 600 дорослих особин. Із водойм також вилучили близько 16 тисяч пуголовків. Заходи з контролю чисельності тривають.

Із 2023 року уряд Баден-Вюртембергу виділив на моніторинг і боротьбу з цим видом близько 500 тисяч євро. Імовірно, жаб-биків завезли до регіону ще в 1990-х роках, а в деяких водоймах вони живуть уже понад два десятиліття.

Фото: Carl D. Howe / Wikimedia Commons
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