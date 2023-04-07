«Урбанина» створила довідник з відбудови Ірпеня

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Марія Іващук
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Команда архітекторів, дослідників, та урбан пленерів «Урбанина» створила довідник із загальними рекомендаціями з відновлення Ірпеня.

“Ми проаналізували містобудівну ситуацію в Ірпені до повномасштабного вторгнення та більш детально розглянули руйнацію після окупації”, – кажуть у команді.

У березні “Урбанина” випустила “Довідник з відбудови міст” і на його основі розробила актуальні рекомендації саме щодо розвитку Ірпеня для короткострокової і довгострокової перспектив.

Проглянути довідник можна тут.

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Опубліковано: 07 квітня 2023
Урбанина Ірпінь
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