В Україні запустили соціальний YouTube-проєкт з бабусями, які вчать в'язанню

Соціальне підприємство Vbrani запустило YouTube-проєкт, в межах якого жінки вчать аудиторію в’язанню.
Наразі на каналі опубліковані два відео, де пані Валентина пояснює, як створити шкарпетки методом турецької в’язки, а пані Лариса розповідає, як створити підтарільники.
«Наші відео — це можливість опанувати сучасні методи в’язання та збільшити вірогідність продажів. Ми ділимось тими методами, з якими працюємо самі, тож, якщо хтось після перегляду уроків захоче приєднатись до команди наших майстринь, ми будемо раді», — розповіла Platforma засновниця та менеджерка підприємства Оксана Бриндзак.
Соціальне підприємство Vbrani працює на базі Львівського геріатричного пансіонату. Майстрині літнього віку в’яжуть шкарпетки, авоськи, підтарільники та отримують за це грошову винагороду.
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