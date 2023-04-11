В Україні запустили соціальний YouTube-проєкт з бабусями, які вчать в'язанню

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Марія Іващук
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Соціальне підприємство Vbrani запустило YouTube-проєкт, в межах якого жінки вчать аудиторію в’язанню.

Наразі на каналі опубліковані два відео, де пані Валентина пояснює, як створити шкарпетки методом турецької в’язки, а пані Лариса розповідає, як створити підтарільники.

«Наші відео — це можливість опанувати сучасні методи в’язання та збільшити вірогідність продажів. Ми ділимось тими методами, з якими працюємо самі, тож, якщо хтось після перегляду уроків захоче приєднатись до команди наших майстринь, ми будемо раді», — розповіла Platforma засновниця та менеджерка підприємства Оксана Бриндзак.

Соціальне підприємство Vbrani працює на базі Львівського геріатричного пансіонату. Майстрині літнього віку в’яжуть шкарпетки, авоськи, підтарільники та отримують за це грошову винагороду.

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Опубліковано: 11 квітня 2023
YouTube
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