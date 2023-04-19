Фільм Антоніо Лукіча “Люксембург, Люксембург” став лідером українського прокату

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Валерія Гуржий
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Новий фільм режисера Антоніо Лукіча “Люксембург, Люксембург” став лідером кінопрокатного вікенду та показав другий найкращий старт серед українських проєктів з початку повномасштабного вторгнення.

Стрічка зібрала 5,59 млн. грн. за перший вікенд прокату, його переглянуло понад 36,400 глядачів.

Головні ролі у фільмі зіграли учасники реп-гурту “Курган і Agregat” – брати Раміл та Аміл Насірови.

“Люксембург, Люксембург” – другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча, добре відомого глядачам за комедією “Мої думки тихі”. Фільм брав участь у конкурсі “Горизонти” на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, а 13 квітня 2023 року стартував в українських кінотеатрах.

У травні 2022 року фільм став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промо-підтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.

Раніше ми писали, що мультфільм «Мавка. Лісова пісня» став найбільш касовою українською стрічкою та випередив попереднього рекордсмена — фільм «Я, Ти, Він, Вона».

Опубліковано: 19 квітня 2023
прокат фільми українське кіно
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