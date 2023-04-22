На “Лісовій” демонтували точку “Фалафель у Хасана”

У Києві біля метро “Лісова” демонтували точку “Фалафель у Хасана”.

Про це пише The Village Україна .

Хасан – кухар з Іраку, який вже протягом 15 років готує фалафель у батоні. За словами чоловіка, його ніхто не попередив про демонтаж точки. Також він знає, хто саме його проводив.

“Я вийшов з машини, мені сказали підійти та забрати свої речі, бо мою точку розбирають. Вони показали мені документ, фото моєї точки, опечатали і почали розбирати”, – каже Хасан.

Кухар розповідає, що найближчого місяця шукатиме нове приміщення, щоб відновити роботу. Хасан також додав, що найімовірніше, нова точка буде не на “Лісовій”, оскільки вартість оренди тут зависока.

Хасан готує фалафель у батоні в Києві з 1997 року. Перша точка кухаря була розташована поряд з Індустріальним мостом, друга – біля заводу “Більшовик”. Останні 15 років Хасан працював на території ринку біля метро “Лісова”.

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