Українські студії YOD GROUP і BALBEK BUREAU стали фіналістами міжнародної премії Hospitality Design Awards

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Ірина Маймур
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Проєкти українських дизайнерських студій YOD Group і Balbek Bureau стали фіналістами премії Hospitality Design Awards.

Про які саме проєкти йдеться:

  • ресторан Terra в комплексі Emily Resort піді Львовом (категорія Upscale Restaurant) від YOD Group. В інтер’єрі закладу можна побачити масивні колони із зеленого скла. В одній із таких колон розмістили винну кімнату. До неї можна дістатися гвинтовими сходами. Стіну в глибині зали декорували омідненими скляними пластинами з відтисками локальних трав.

  • HAY boutique hotel & SPA by Edem Family в Буковелі (номінація Upscale Hotel) від YOD Group. Будівлю майстерно вписали в ландшафт. Вона скидається на скелю з каскадами рослин.

  • ресторан «Пивний Простір» Mova в Дніпрі (номінація Casual Restaurant) від Balbek Bureau. За словами архітекторів, в інтер’єрі закладу, використали речі, що мають історію. Серед них — переосмислені світильники й вінтажні меблі.

Фіналістів Hospitality Design Awards визначили у 26 категоріях проєктів та 13 категоріях продуктів. Переможців нагороджуватимуть 6 червня в Нью-Йорку.

Hospitality Design Awards — це міжнародна премія в галузі дизайну. Її заснувало видання Hospitality Design Magazine.

Раніше ми писали, що українська дизайнерка здобула чотирикратну перемогу у престижній міжнародній премії.

Фото: Євгеній Авраменко

Опубліковано: 24 квітня 2023
Balbek bureau YOD Group Hospitality Design Awards
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