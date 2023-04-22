Український стартап створив безпілотний комплекс для розмінування полів

72
Валерія Гуржий
share share

Стартап еfarm.pro розробив безпілотний комплекс для розмінування полів, який за 10 годин роботи здатен обстежити 20 га землі.

Про це розповів керуючий власник компанії «Гардаріка Трес», резидент бізнес-інкубатора Ukrainian Future Олександр Приходченко, який є СЕО данного стартапу, пише Dev.ua.

Комплекс включає в себе дрон, робот-розміновувач, автопілот і причіпну систему на трактор, що здатна витримати вибух. Система працює автономно, за потреби дозволяє керувати транспортним засобом з безпечної відстані без ризику.

Цей комплекс передбачає три рівні обстеження територій і знешкодження небезпечних предметів: спершу поле сканує безпілотник, оснащений відповідними сенсорами та функцією передачі точних координатів місцезнаходження вибухових пристроїв з геоприв’язкою. Він виявляє вибухівку на глибині до 1 м. Її знешкоджує робот-розміновувач та сертифіковані сапери. Далі — на поле виїздить дистанційно-керований трактор з причіпною системою захисту, вона проходить верхній шар ґрунту, що дає гарантію безпечної роботи.

Система працює автоматично на великих площах з точністю 2 см за заданим маршрутом Трактор проходить поле зі швидкістю 5 км/год, тобто, за 10 годин роботи здатен обстежити 20 га землі.

За його словами, ідея проєкту виникла в перші місяці початку війни. Адже, до компанія зверталися клієнти-фермери, які не могли працювати на замінованих полях, а ті, хто виїздив на поля незважаючи на ризик, нерідко підрималися на мінах. Внаслідок чого втрачали техніку або, навіть життя.

Раніше ми писали, що інженер Віталій Бризгалов разом зі своєю командою створив дрон Cobra, який можна самостійно скласти за 5 годин без клею, пилу та смоли.

Фото: Dev.ua

Опубліковано: 22 квітня 2023
розмінування Стартап україна
share share
У Києві почали відновлювати патріотичні клумби: фото У Києві почали відновлювати патріотичні клумби: фото Кличко підтримав запровадження пересадкового квитка, дійсного протягом 90 хвилин Кличко підтримав запровадження пересадкового квитка, дійсного протягом 90 хвилин У Вроцлаві відкрився український “Білий налив” У Вроцлаві відкрився український “Білий налив” Коли Zara, H&M і Bershka відкриють свої магазини в Україні Коли Zara, H&M і Bershka відкриють свої магазини в Україні Секс – навіщо люди насправді роблять це? Секс – навіщо люди насправді роблять це? Забудовник пропонував жителям “будинку з комахами” викупити квартири, щоб знести пам’ятку та збільшити площу будівництва Забудовник пропонував жителям “будинку з комахами” викупити квартири, щоб знести пам’ятку та збільшити площу будівництва На Ярославовому Валу відкрився третій суші-кіоск Shibuya від засновників «Пиріжкова Тітка Клара» На Ярославовому Валу відкрився третій суші-кіоск Shibuya від засновників «Пиріжкова Тітка Клара» У Києві поліцейські зупинятимуть маршрутки, які курсують під час повітряної тривоги У Києві поліцейські зупинятимуть маршрутки, які курсують під час повітряної тривоги
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.