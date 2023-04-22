Український стартап створив безпілотний комплекс для розмінування полів

Стартап еfarm.pro розробив безпілотний комплекс для розмінування полів, який за 10 годин роботи здатен обстежити 20 га землі.

Про це розповів керуючий власник компанії «Гардаріка Трес», резидент бізнес-інкубатора Ukrainian Future Олександр Приходченко, який є СЕО данного стартапу, пише Dev.ua .

Комплекс включає в себе дрон, робот-розміновувач, автопілот і причіпну систему на трактор, що здатна витримати вибух. Система працює автономно, за потреби дозволяє керувати транспортним засобом з безпечної відстані без ризику.

Цей комплекс передбачає три рівні обстеження територій і знешкодження небезпечних предметів: спершу поле сканує безпілотник, оснащений відповідними сенсорами та функцією передачі точних координатів місцезнаходження вибухових пристроїв з геоприв’язкою. Він виявляє вибухівку на глибині до 1 м. Її знешкоджує робот-розміновувач та сертифіковані сапери. Далі — на поле виїздить дистанційно-керований трактор з причіпною системою захисту, вона проходить верхній шар ґрунту, що дає гарантію безпечної роботи.

Система працює автоматично на великих площах з точністю 2 см за заданим маршрутом Трактор проходить поле зі швидкістю 5 км/год, тобто, за 10 годин роботи здатен обстежити 20 га землі.

За його словами, ідея проєкту виникла в перші місяці початку війни. Адже, до компанія зверталися клієнти-фермери, які не могли працювати на замінованих полях, а ті, хто виїздив на поля незважаючи на ризик, нерідко підрималися на мінах. Внаслідок чого втрачали техніку або, навіть життя.

Раніше ми писали , що інженер Віталій Бризгалов разом зі своєю командою створив дрон Cobra, який можна самостійно скласти за 5 годин без клею, пилу та смоли.