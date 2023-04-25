McDonald’s відновлює роботу п’яти закладів у Дніпрі вперше від початку війни

McDonald’s відновлює роботу п’яти закладів у Дніпрі, що припинили роботу з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Наразі вже відновили роботу перші чотири ресторани McDonald’s. Ще один готують до відкриття протягом дня.
Заклади розташовані за такими адресами:
Ресторани швидкого харчування працюватимуть із 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги команда завершує всі виробничі процеси, видає оплачені замовлення й зачиняє заклад. Після відбою ресторани продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину.
Купувати страви можна безпосередньо в ресторані на касі та через термінали самообслуговування. Також відкривається МакДрайв.
Доставку McDelivery в Glovo та Bolt Food обіцяють відновити на початку травня.
Так само початку травня мають відкрити заклади на вулицях Глінки та Нижньодніпровській.
Раніше ми писали, що у Києві та Львові можна замовити доставлення McDonald’s через сервіс Bolt Food.
Фото: Brett Jordan/Unsplash