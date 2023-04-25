McDonald’s відновлює роботу п’яти закладів у Дніпрі вперше від початку війни

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Ірина Маймур
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McDonald’s відновлює роботу п’яти закладів у Дніпрі, що припинили роботу з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Наразі вже відновили роботу перші чотири ресторани McDonald’s. Ще один готують до відкриття протягом дня.

Заклади розташовані за такими адресами:

  • площа Старомостова,5 (біля залізничного вокзалу);
  • проспект Гагаріна, 128;
  • проспект Героїв, 2-В;
  • вулиця Кондратюка, 2-В
  • Слобожанський проспект, 1А.

Ресторани швидкого харчування працюватимуть із 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги команда завершує всі виробничі процеси, видає оплачені замовлення й зачиняє заклад. Після відбою ресторани продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину.

Купувати страви можна безпосередньо в ресторані на касі та через термінали самообслуговування. Також відкривається МакДрайв.

Доставку McDelivery в Glovo та Bolt Food обіцяють відновити на початку травня.

Так само початку травня мають відкрити заклади на вулицях Глінки та Нижньодніпровській.

Раніше ми писали, що у Києві та Львові можна замовити доставлення McDonald’s через сервіс Bolt Food.

Фото: Brett Jordan/Unsplash

Опубліковано: 25 квітня 2023
McDonald's Дніпро
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