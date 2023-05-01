Ближнє світло вмикати не обов'язково: як змінюються правила ПДР з 1 травня

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Валерія Гуржий
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З 1 травня вмикати ближнє світло фар поза містом не обов'язково. Так звана «зимова» редакція правил дорожнього руху перестала діяти.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.

З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мали бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності — ближнє світло фар.

У літній період дні довші, а тому це положення не діє. Тобто їзда трасою без ближнього світла фар вдень дозволена до 1 жовтня.

Раніше ми писали, що із 1 квітня до 1 листопада на деяких київських вулицях дозволили підвищення швидкості руху до 80 км/год.

Фото: Unsplash\Zakaria Zayane

Опубліковано: 01 травня 2023
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