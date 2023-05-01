Ukraïner випустив п'ять документальних фільмів про українську народну архітектуру

Видання Ukraïner та студія Craft Story створили цикл публікацій «Стріха» про українську народну архітектуру, її регіональні особливості та шляхи порятунку.

Про нього написало видання Designboom.

У кожному відео розповідають про архітектуру сходу, заходу, півночі, півдня та центру України. Зокрема, у фільмах можна дізнатися про сакральні пам’ятки з дерева на Львівщині, дерев’яне мереживо Чернігова, хати Полісся тощо.

У першій серії циклу йдеться про спадщину і традиції заходу України. У серії дослідник дерев’яної архітектури та мистецтвознавець Михайло Сирохман розповідає про сакральні пам’ятки з дерева.

Друга серія присвячена північним регіонам, а саме — поліським хатам зі зрубу. Тип побудови та планування поліської хати дуже древній. Етнографи посилаються на матеріали розкопок, які засвідчують тисячолітні традиції будівництва на Поліссі.

Третя серія присвячена унікальним будівлям центру України. У ньому творці циклу відвідали заповідник «Трипільська культура», дослідили збережені дерев’яні церкви і млини, а також показали виразні будівлі українського модерну на Полтавщині.

У четвертій частині циклу «Стріха» розповіли про петриківський розпис на глиняних хатах і дерев’яні споруди без цвяхів на сході України.

П’ята серія присвячена півдню України. У ній ідеться про ініціативи, що оживляють бессарабські степи, відроджують знищені та спорожнілі села.

30 прикладів народного архітектурного дизайну для фільмів проєкту «Стріха» збирали й опрацьовували з листопада 2022 року. Коментаторами серій є архітектори Олег Дроздов, Слава Балбек і Юліан Чаплінський, історики та інші експерти.

Раніше ми писали, що Ukraїner презентував перше відео проєкту «Стріха».

Фото: Ukraïner