30 нових закладів, що відкрилися в Києві у квітні

Волонтерські піцерії, міські кафе, арт-кав'ярні та тематичні бари. Підготували добірку 30 нових київських закладів, що розпочали роботу цього квітня.

«Артішок»

Це кафе-гастромаркет з екзотичними фруктами та делікатесами знаходиться на Печерську. Щодня в «Артішок» доставляють хліб із пекарні «Спельта» та макарони від Cakelab. В меню кафе - сніданки, пасти, гарячі м’ясні та рибні страви, супи та бургери. Є вибір з понад 500 видів вин.

Ціни: сирники — 160 грн, омлет з фетою — 220 грн, салат із тунцем — 290 грн, паста з грибами — 250 грн, стейк з лосося — 350 грн, чізбургер — 220 грн, еспресо — 65 грн.

Адреса: ЖК «Французький квартал 2», вулиця Предславинська, 42

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Art Café Bar

Міське кафе Art Cafe Bar відкрилося неподалік від станції метро «Мінська». Готують страви авторської кухні, є натуральне вино і жива музика. Сніданки подаються увесь день, вітаються гості з домашніми тваринами.

Ціни: шакшука з сиром фета та оливками - 240 грн, cкрембл з креветками та салатом — 220 грн, салат з хамоном, запеченою грушею дор-блю та каперсами — 290 грн, коктейль Espresso Martini — 240 грн.

Адреса: вулиця Маршала Тимошенка, 18

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«Афтернун»

На Подолі біля «Самосаду» команда First Point відкрила в тестовому режимі кафе «Афтернун». Пропонують гарячі напої, безалкогольне пиво, десерти від пекарні «Пате» та Air And Day, а також хліб від «Спельти». Щойно з’явилися сніданки, які готуватимуть весь день.

Ціни: еспресо – 55 грн, лате – 65 грн, чай – 75 грн, какао – 75 грн, матча – 85 грн, флет-вайт – 75 грн, колд-брю – 85 грн, фреш – 85 грн, масала – 95 грн.

Адреса: вулиця Волоська, 18/17

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«Байрактар»

Новий ресторан турецької кухні з шашликом, кебабами та традиційною турецькою стравою «Сач тава». Також пропонують сніданки, салати й супи.

Ціни: яєчня з турецькою ковбасою – 125 грн, борщ – 155 грн, кебаб-асорті – 1770 грн (1500 г), бургер «Байрактар» з печі – 290 грн, піде з сиром – 170 грн, адана кебаб – 260 грн.

Адреса: вулиця Саксаганського, 87

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«Бульвар»

Новий ресторан-бар французької кухні «Бульвар» оформлений в стилі лофт та декорований живими рослинами. Готують класичні страви: цибулевий суп, бургундські равлики, філе міньйон, крем-брюле, тартар з лосося. Є великий вибір французьких та українських вин, авторські коктейлі.

Ціни: цибулевий суп — 195 грн, яйця Бенедикт із шинкою — 195 грн, бургундські равлики — 165 грн, крем-брюле — 125 грн, Креп Cюзетт — 255 грн.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 36А

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«Вхід 6»

Гастролокація «Вхід 6» із різними кухнями світу відкрилася на новий сезон поруч з Арт-заводом «Платформа». Цьогоріч на гастролокації можна буде спробувати корейські роли, смажений рис з кімчі, бібімбапи та боули від Asian Bowl; ізраїльські страви від PITA KYIV; американські бургери та картоплю фрі від The Wall Street Burger; близько-східну кухню — від «Центр плову».

Ціни: плов – 100 грн, бургер з куркою – 185 грн, шашлик – 80 грн за 100 г, хумус на тарілці – 159 грн, боул з хрусткою корейською курочкою – 180 грн

Адреса: вулиця Магнітогорська, 1А

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«Завертайло» біля Софії Київської

Це другий заклад «Завертайло» від власників мережі Honey Станіслава й Анни Завертайло. За традицією тут хліб на заквасці, випічка, натуральне вино та жива черга.

Ціни: паляниця – 125 грн, круасан з маскарпоне та чорницею - 165 грн, бейгл Нью Йорк - 255 грн, цвітна капуста з баклажановим кремом - 225 грн, орзо з креветками та біском - 325 грн.

Адреса: вул. Володимирська, 24а

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«Інформатика»

Мистецький простір на Подолі, де проводитимуть виставки, лекції та музичні заходи. Також в «Інформатиці» можна буде придбати речі від локальних брендів, а митці виставлятимуть свої роботи на продаж. Офіційне відкриття простору заплановане на 7 травня, але гостей вже частують кавою та традиційним китайським чаєм, в планах - алкогольна карта з авторськими коктейлями.

Ціни: кава – від 45 грн, фільтр – від 60 грн, чай улун – 80 грн, матча – від 85 грн, десерти (в тому числі веганські та дієтичні) – від 50 грн.

Адреса: вул. Костянтинівська, 16

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«Квадрат кави»

Кав’ярня «Квадрат кави» відкрилася біля Національного цирку. Її особливістю є квадратний посуд, в якому подають напої.

В меню також десерти, круасани та тости. Є ексклюзивні квадратні макаруни від Anny Cakes.

Ціни: еспресо – 30 грн, капучино – 55 грн, лате – 60 грн, фільтр-кава – 45 грн, матча – 65 грн, трубочка зі згущеним молоком – 48 грн.

Адреса: вул. Олександра Кониського, 16

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«Котлета по-київськи»

На Бессарабці очікує на відкриття заклад, що поєднує три концептуальні складові: urban-art, urban-food, urban-voice. В основі меню – котлета по-київськи в різних варіаціях, адже своєю місією команда ресторану бачить перетворення звичної страви на смачний і популярний урбан-фуд Києва.

Ціни: котлета по-київськи з бринзою – 129 гривень, котлета по-київськи з грибами - 129 гривень, картопляники – 35 гривень, комбо-меню №1 (котлета + наливка) – 185 гривень, наливки (вишнівка, хріновуха, кизил, смородина) – 59 гривень.

Адреса: вул. Басейна, 1-3/2а

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«Крендель»

Перший заклад харківської мережі кондитерських у Києві, який працює в форматі сімейного кафе. В меню - різноманітні сніданки, закуски та салати, рибні та м’ясні основні страви, а також десерти, знайомі з дитинства майже кожному.

Ціни: бенедикт з лососем - 240 грн, сирники з маскарпоне та сезонними ягодами - 200 грн, американський сніданок – 175 грн, чікен Київ — 235 грн, меренговий рулет - 70 грн.

Адреса: вул. Володимирська, 29

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«Моко піца»

Піцерія від переселенців з Маріуполя відкрилася на Троєщині. Її власники мали дві піцерії в Маріуполі й декілька закладів у інших містах Донецької області, проте зараз лишився лише один - за 40 кілометрів від лінії активних бойових дій.

В київському закладі печуть американську піцу, піцу-пиріг із брусницею, піцу з лососем і соусом теріякі, а також з грушею і сиром дор блю. Працює доставка.

Ціни: піца «Чотири сири» – від 220 грн, піца «Баварська» – від 220 грн, вегетаріанська піца – від 260 грн, піца-пиріг із брусницею – від 170 грн, чікен ранч – 110 грн, лате – 40 грн.

Адреса: вул. Данькевича, 14

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Monthang

На шостому поверсі Pinchuk Art Centre засновник мережі One Love Coffee Володимир Задірака відкрив чайний простір із пуерами, тостами та десертами. Тут можна знайти фермерські чаї й кераміку від українських майстрів, зокрема від майстерні Gudenky й Gorn Ceramics. Зі страв пропонують різні види тостів і брускет, сирники й вівсянку, є десерти та цукерки.

Ціни: зелений час Monster Green – від 240 грн, червоний чай King Kong – від 380 грн, сирники з ягідним компоте та грецьким йогуртом – 190 грн, авокадо-тост – 280 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська/Басейна 1/3-2.

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«Наші»

Ресторан на Лук’янівці з авторською кухнею від переможця сьомого сезону «МастерШеф» Вадима Бжезинського. Головна особливість закладу — м’ясо зі смокера, це пристрій, в якому для приготування їжі використовується дим. Також є закуски, основні страви, пасти, салати, супи, гарніри і десерти.

Ціни: тартар із яловичиною — 270 грн, філе доради на пару з шампанського — 445 грн, паста з куркою та ерингами — 270 грн, еспресо — 60 грн.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 30а

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Nunu

Третій заклад з авторською шаурмою від Юрія Нікітюка розпочав роботу в приміщенні ресторану Beef. На вибір пропонують три види шаурми з томленим м’ясом (свининою, яловичиною чи куркою) та лавашем власного приготування. Замість класичних соусів є овочева сальса, горіхова тхіна й кінза.

Ціни: шаурма з куркою тікі масала – 149 грн, шаурма зі свининою – 149 грн, шаурма з яловичиною – 170 грн, айран – 49 грн.

Адреса: вул. Шота Руставелі, 11

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«Оселедцева» на Софіївській Борщагівці

Новий рибний заклад від мережі гастролавок «Чорноморка» пропонує понад 30 видів соленої риби. Є мідії, бургери з рибою, форшмаки, салати та окреме меню сніданків.

Ціни: сніданок з лососем – 264 грн, олівʼє з тигровою креветкою – 254 грн, рапани з печерицями та томатами чері – 318 грн, солянка рибна – 268 грн, мідії у мушлях – від 186 грн.

Адреса: Софіївська Борщагівка, вул. Щаслива, 11

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«Офензива»

Біля станції метро «Контрактова площа» розпочав роботу патріотично-мемний артбар «Офензива». До крафтового пива й сидру тут можна замовити чотири види канадського стрітфуду путін (традиційний, з куркою, рибою чи грибами), рульку по-баварськи й ірландське рагу. Плануються концерти, поетичні вечори, відкриті мікрофони й лекції.

Ціни: путін традиційний — 160 грн, путін з куркою — 219 грн, ірландське рагу — 249 грн, свиняче ребро в медовому соусі — 333 грн, крафтове пиво — від 80 грн, сидр - 70 грн.

Адреса: вул. Межигірська, 20

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Pantone Coffee

Кав’ярня-крафтшоп з кавою, десертами і продуктами від українських майстрів, що відкрився на Осокорках. Тут можна попрацювати за ноутбуком або зібратися компанією на сніданок чи бранч.

Вікна у закладі панорамні, замість стільців - пуфи. До кави пропонують торти, макарони, круасани, паштейші, сандвічі, кіші та тарти.

Ціни: еспресо — 45 грн, капучино — 55 грн/70 грн, матча лате — 85 грн, чаї — 45 грн/80 грн, фреш — 95 грн.

Адреса: вул. Княжий Затон, 14в

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«Паркінг кава»

Нова кав’ярня від співзасновника кафе «Дружба» Давіда Гороховського. У «Паркінг кава» подають каву й кавові напої, пончики, брауні, лимонний кекс і сандвічі на хлібі з пекарні «Спельта».

Ціни: еспресо – 65 грн, капучино – 65 грн, фільтр – 60 грн, брауні – 65 грн, лимонний кекс – 95 грн, сандвіч – 195 грн.

Адреса: вул. Князів Острозьких (колишня Московська), 8, корпус 12

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Pizza Bro

Друга в столиці ветеранська піцерія Pizza BRO відкрилася на Березняках. В меню – 17 видів піци, а також паста, роли та інші страви. Можна підвісити піцу для військових та медиків, для ветеранів, добровольців, ЗСУ та поліції діють знижки.

Ціни: піца «4 сири» – від 275 грн, піца «Хантер» з мисливськими ковбасками, печерицями та пармезаном – від 265 грн, рол «Філадельфія» – від 280 грн.

Адреса: вул. Івана Миколайчука, 7а

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Pixel

В новій кав’ярні біля ВДНГ є кава, авторські чаї та десерти, настільні ігри. Незабаром в меню з’являться страви фаст-фуду: декілька видів бургерів, хот-доги, сандвічі та закуски.

Ціни: американо – 35 грн, капучино – 40 грн, раф – 70 грн, какао – 45 грн, імбирний чай – 40 грн, чізбургер – 110 грн, хот-доги – 90 грн, картопля фрі – 45 грн.

Адреса: вул. Васильківська, 53 К1

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Seoul Soul

Після паузи в роботі на рік знову відкриває двері ресторан аутентичної корейської кухні Seoul Soul. Працює єдине в Україні YouTube-караоке.

Ціни: куряче бульгогі – 369 грн, Джампонг – 399 грн, зелений салат з авокадо – 249 грн, смажені креветки у соусі – 499 грн, Буде-Чіге – 399 грн.

Адреса: вул. Антоновича, 170/1б

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Slava U

Ще один новий заклад на Подолі, що спеціалізується на українській та грузинській кухнях. Обіцяють величезну колекцію вин та делікатеси з різних куточків світу.

Ціни: пеновані з сиром сулугуні – 230 грн, сациві з баклажанів під соусом «Баже» - 180 грн, шурпа – 120 грн, борщ в хлібі – 155 грн, сібас з овочами – 300 грн.

Адреса: вул. Хорива, 1а

Сайт

Shibuya

Третій суші-кіоск Shibuya від засновників «Пиріжкова Тітка Клара» відкрився в історичному центрі міста. За демократичними цінами пропонують суші та роли, є закуски, супи, салати та десерти.

Ціни: «Філадельфія» з лососем — 398 грн, «Філадельфія» з вугрем — 479 грн, рол Shibuya з лососем — 389 грн, рол із феліксом лосось та вугор — 399 грн.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 20

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Svoi

Prosecco на сніданок та коктейлі за мотивами серіалів пропонують в новому бістро-барі на Позняках. Кожної суботи у Svoi проводять традиційні квартирники, на яких виступають гурти та запрошені вокалісти.

Ціни: сніданок «Тель-Авів» з гофрою, хумусом, гуакамоле та вʼяленими томатами — 249 грн, «Цезар» з грильованою куркою — 210 грн, корн-дог — 149 грн, креветки темпура — 225 грн.

Адреса: вул. Анни Ахматової, 44а

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«Тітка Клара» на Хрещатику

На місці «Буланжері» поблизу станції метро «Хрещатик» відкрився вже 23-й заклад «Пиріжкова Тітка Клара». В меню традиційно солодкі, солоні, пісні та бездріжджові пиріжки, а також напої, супи, салати та десерти.

Ціни: пиріжок солоний (з куркою та грибами, зі шпинатом та сиром) – 36 грн, сосиска в тісті – 46 грн, пиріжок солодкий в асортименті (з яблуком, вишнею, маком) – 29/31 грн.

Адреса: вул. Лютеранська, 7/10

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The New

Кав’ярня з вишуканим дизайном та атмосферою біля станції метро «Палац «Україна». В меню - класичні кавові напої, натуральні чаї, матча, лимонади та смузі. Також в The New пропонують десерти та сандвічі власного виробництва.

Ціни: еспресо – 40 грн, капучино – 60 грн, флет-вайт – 65 грн, сандвічі – від 120 до 135 грн.

Адреса: Антоновича, 122

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Twisted

Коктейль-бар з живою музикою, де проводитимуть акустичні та камерні концерти. Також гратиме діджей. У барній карті – коктейлі від 180 гривень та алкогольні напої. Є кавова карта та кальяни.

Кухня Twisted відкриється в травні, готуватимуть закуски, сандвічі та хот-доги.

Ціни: коктейль «Побачення в «Жовтні» — 240 грн, коктейль PR Punch — 240 грн, еспресо — 45 грн, флет-вайт — 75 грн, коктейль Негроні — 180 грн

Адреса: вулиця Саксаганського, 55

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UA Embassy

Другий заклад мережі UA Drink Embassy, що позиціонується як сучасний бар з автентичними українськими напоями. Можна скуштувати українські спотикачі, наливки, в тому числі лімітовані, сидр, пиво та вино. Грає українська музика.

Ціни: наливка «Калина» (50 мл) — 50 грн, пиво «Дівчина з сірниками» — 65 грн, хумус — 80 грн, сало по-селянськи — 80 грн.

Адреса: вул. Шота Руставелі, 4а

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Freedom Pizza

«Волонтерська піцерія», де 70% прибутку віддають на допомогу сім’ям, що постраждали від війни, та відбудову країни. У меню закладу – 11 піц, фірмові закуски та авторські коктейлі від бар-менеджера tcp bar Дениса Страшука.

Можна придбати мерч від відомих українських дизайнерів, що підтримують проект.